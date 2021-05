Trener Olimpije Goran Stanković je zaradi pomanjkanja vezistov, saj sta manjkala kapetan Elšnik in Ostrc, pred derbijem Ljubljanske kotline moral improvizirati. V zvezno vrsto je tako ob Kapuna postavil centralnega branilca Koruna, a igra gostov je bila tudi s petimi vezisti nepovezana in neprepoznavna. Olimpija je v strahu pred neuspehom predvsem pazila, da ne prejme zadetka, medtem ko so Domžale delovale bolj sveže. Ljubljančani so v prvem polčasu zmogli le dva strela od daleč mimo gola, ki sta jih v prvih desetih minutah sprožila Korun in Pungaršek. V napadu so poskušali predvsem z dolgimi žogami na napadalca Vomebrgarja in Ivanovića, ki je znova pretiraval s preigravanji in soliranjem, namesto da bi jo podajala soigralcem. Da je bila smola za goste popolna, sta se že v prvem polčasu poškodovala Delamea Mlinar in Fink.

Domžale niso blestele, vendar so bile ob napakah Ljubljančanov spretne in srečne ter že v prvem polčasu dosegle dva gola. Vodilni gol je bil avtogol Maksimenka. Žoga ki jo je ustrelil Vuk, bi zletela mimo gola, a je zadela latvijskega reprezentanta in končala za hrbtom nemočnega Freliha. Gol je še dvignil samozavest gostiteljem, ki so na 2:0 povišali v 39. minuti. Ibričić je izvajal prosti strel, Ljubljančani so žogo kratko odbili, nato jo je Šoštarić Karić poslal v osrčje kazenska prostora, kjer jo je osamljen pričakal Jakupović in z glavo poslal v mrežo.

Brezkrvna Olimpija v drugem polčasu ni uspela dvigniti ritma in vzpostaviti prevlade. Domžale so igrale agresivno, bojevito in srčno, zato je brezzoba Olimpija težko sestavila več podaj v nizu, da bi prišla v kazenski prostor. Šele v 69. minuti je Boakye močno streljal, a se je s parado izkazal domači vratar Mulalić. Domžale so bile bližje tretjemu golu kot Olimpija znižanju izida. Če Olimpija ne bo že do nedelje in derbija z Mariborom dvignila kakovost svoje igre, bo težko ubranila prvo mesto. Domžale so z zmago razveselile svoje trenerja Dejana Djuranovića, ki je včeraj praznoval 53. rojstni dan. Stadion ob Kamniški Bistrici pa je zadovoljen zapuščal tudi trener Maribora Simon Rožman, ki je imel polno beležnico slabosti Olimpije.

Potem ko je v torek Maribor po preobratu premagal Tabor iz Sežane z 2:1 in je Bravo odpravilo Celje z 2:0, je na današnji prvi tekmi Mura po preobratu porazila Koper z 2:1. Jutri ob 17. uri bo še tekma Aluminij – Gorica.

Vrstni red: Olimpija 58, Maribor 56, Mura 55, Domžale 51, Koper 42, Bravo in Tabor po 40, Aluminij (-1) 32, Celje 31, Gorica (-1) 23.