Evropsko prvenstvo v slalomu od danes do nedelje v Ivrei v Italiji bo prvo letošnje veliko tekmovanje kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu, na katerem bo nastopilo 200 tekmovalcev in tekmovalk iz 27 držav. Za slovensko reprezentanco bo tekmovanje tudi zadnja izbirna tekma za uvrstitev v olimpijsko ekipo. Država ima v vsaki kategoriji le po en čoln. Vozovnico za Tokio ima v žepu le kajakašica Eva Terčelj, aktualna svetovna prvakinja.

Troboj Kauzer, Srabotnik, Testen

V kajaku za moške so letos povsem izenačeni olimpijski podprvak iz Ria de Janeira Peter Kauzer, Martin Srabotnik (najboljši na izbirnih tekmah doma) in Niko Testen. Le najboljši z evropskega prvenstva se bo uvrstil v Tokio. Kauzer je prvič v položaju, da ni samoumevno, da bo v olimpijski ekipi. »Nikoli še nisem bil v zaostanku. Morda je dobro, da sem že zdaj pred pritiskom in se bom v primeru uvrstitve na olimpijske igre v Tokiu boril še za kolajno. Forma je veliko boljša, kot je bila na izbirnih tekmah doma, na katerih sem bil utrujen in sem komaj čakal, da minejo ter se mirno pripravim na evropsko prvenstvo. Pritiska sem vajen, osnova je, da se osredotočim na svojo vožnjo in odmislim vse drugo. Če odpeljem vožnjo, kot jo znam, sem še vedno med najhitrejšimi v Evropi,« je povedal Peter Kauzer, ki nima vpogleda v pripravljenost mednarodne konkurence. Angleži bodo tekmovali sploh prvič po enoletnem premoru. »Nisem živčen, ker vem, katere so moje naloge,« je poudaril Martin Srabotnik. Niko Testen se ne bo boril le za olimpijsko vozovnico, ampak bo tekmoval tudi v ekstremnem slalomu, ki je novost na evropskih prvenstvih.

Med kanuisti se za Tokio obeta oster dvoboj med Benjaminom Savškom in Luko Božičem. Savšek je specialist za evropska prvenstva, saj je postal prvak na zadnjih dveh v Pauju in Pragi. »Počutim se dobro. Šel bom postopoma iz vožnje v vožnjo. Ker je proga divja, tehnično in fizično zahtevna, mi ustreza. Ne razmišljam o internem dvoboju z Božičem, ampak se skušam osredotočiti na svoj nastop, da naredim čim manj napak. Za uspeh bo treba pokazati popolne vožnje. Ne razmišljam o novi kolajni, ampak le o tem, da bodo moje vožnje brez napak. To, da sem dvakratni evropski prvak, ni nobena prednost, ampak prej dodaten pritisk,« je na spletni novinarski konferenci izpostavil Benjamin Savšek.