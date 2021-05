Kot inženir gradbeništva se Hojs ne spomni ne predmeta prezračevanje in klimatizacija ne tega, zakaj imajo poslovni prostori pravilnike in zakonodajo, ki ureja vse, povezano z zrakom: tako količino menjave kot frekvenco. Ker ne bere in posluša »komunajzarjev«, kot je neki dr. Keber, tudi ne pozna strokovne analize problema aerosolnih prenosov virusa.

Zabaven pa je njegov monolog o odgovornosti sodišča. Vlada, katere član je, je od 18. marca lani dalje dobivala na vse resorje opozorila o ključnem problemu širjenja covida-19 v zaprtih prostorih in o problemu neodvajanja izdihanega zraka (tudi) okuženih oseb. Kasneje je na problem aerosolnega širjenja okužb več kot 200 vrhunskih znanstvenikov opozorilo celo WHO. Pri nas je te stvari še pred tem izjemno utemeljil dr. Keber, pravno pa dr. Teršek.

Če bi en sam človek v vladi, katere član je Hojs, razumel, zakaj imamo v stranišču ali kopalnici ventilator, v kuhinji napo, v sobah v domovih za starejše osebe (DSO) starejše gradnje pa ničesar, bi razumel problem in morda bi lahko preprečili več kot 2000 smrti.

Po več kot letu dni ta vlada ni omogočila ne namestitve rešitev ne testiranja. Slovenija s svojim političnim vodstvom v času, ko so tuja podjetja začela raziskovati, testirati in proizvajati cepiva proti covidu-19, ni bila sposobna omogočiti niti testiranja enega ventilatorja, ki bi dokazal to, kar sedaj pišejo in govorijo tujci.

Ker je bila vlada opozarjana in na ta opozorila ni reagirala, ni preprečila smrti iz malomarnosti, torej z naklepom več kot 2000 oseb. Upam, da bo sodna veja oblasti tudi v tem primeru ustrezno ovrednotila to amatersko vodenje države. Vlada je začela dobivati opozorila o nestrokovnem ukrepanju po 15 smrtih v DSO, tedaj še v Metliki, pa se ni zgodilo nič.

V času, ko bi bilo nujno treba spremeniti pogoje v DSO tako, da bi imeli oskrbovanci sploh dostop do dihanja čistega zraka, nemešanega z izdihanim zrakom okuženih oseb, je vlada kot protikovidni ukrep recimo sprejela prepoved pranja vozil fizičnih oseb v avtopralnicah.

Ker niti predstavnica NIJZ ne razume, kaj šele Hojs, da ta tip mask, ki se nosi in reklamira, niti pod razno ne preprečuje aerosolnega širjenja virusov, seveda nihče ne pove, da imajo boljše rezultate maske tipa FFP2. Ki jih ministrstvo za zdravje ni predpisalo osebju v DSO, ki so tako okužili varovance in rezultate poznate, 2200 in več smrti. Hojs, ki očita sodišču, da bo posredno vplivalo na okužbe in smrti, svojim zaposlenim policistom niti ne omogoči nošenja mask, ki bi njih ščitile pred okužbo.

Ali če citiram meni ljubega ustavnega pravnika: kdo je tukaj nor?

Mitja Vilar, Šmarje - Sap