Zakaj že ne Titova ulica v Ljubljani

Na dan Titovega pogreba 8. maja 1980 so bile zastave na Buckinghamski palači, Capitol Hillu, Kremlju, Elizejskih poljanah, Hofburgu in po vsem sveta spuščene na pol droga. Edinkrat in zadnjič v zgodovini je bila seja Združenih narodov z eno samo točko – razglašeni so bili večdnevni nacionalni dnevi žalosti v več kot 80 državah sveta. Na pogrebu maršala Tita v Beogradu je bilo 209 delegacij iz 128 držav, 31 predsednikov republik, štirje kralji, pet princev, 22 predsednikov vlad, 47 zunanjih ministrov, 11 predsednikov nacionalnih parlamentov. V Vatikanu so edinkrat v zgodovini zvonili zvonovi, v katedralah in cerkvah so se dajale maše zadušnice. To so dejstva ne glede na to, kaj kdo danes misli o Titu.