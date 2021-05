Kot so zapisali, želi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) na ta način jasno sporočiti, da podpira prizadevanja zaposlenih na Slovenski tiskovni agenciji (STA), njihovih novinarskih kolegic in kolegov ter širše javnosti za ohranitev avtonomije STA kot javnega servisa, ki poroča v skladu s profesionalnimi kriteriji in novinarsko etiko. Ob tem so poudarili, da je pravica do celovitega, točnega in nepristranskega zagotavljanja informacij o dogodkih v Sloveniji in po svetu za družbo nespregledljivo pomembna.

Hkrati sindikat z donacijo izraža tudi popolno podporo in solidarnost z novinarkami in novinarji ter drugimi zaposlenimi na STA, ki jim morajo biti za strokovno in kakovostno storitev, ki jo opravljajo, zagotovljeni ustrezni delovni pogoji in plačilo, so še dodali v sindikatu.

STA že 125 dni opravlja javno službo brez plačila države, ki ji ga sicer zagotavljata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon. Da bi agenciji pomagali premostiti finančne težave, je Društvo novinarjev Slovenije skupaj s prijatelji STA v ponedeljek zagnalo donacijsko kampanjo Za obSTAnek. Donirate lahko na 1919 s sporočilom STA1 ali STA5 ali poseben račun društva. Več o kampanji najdete na zaobstanek.si.