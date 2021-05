Z Igorjem Zorčičem smo se o aktualnem političnem dogajanju sicer danes pogovarjali tudi na Dnevniku, intervju bo objavljen v sobotni prilogi Objektiv. Na ugibanja o zamenjavi je dopoldne dejal, da je še vse na mizi in da čaka na potezo koalicije. Ta je po pričakovanjih prišla popoldne. Obljuba o 47 glasovih je torej postala meso, poleg koalicijskih poslancev so med podpisniki tudi poslanci Desusa, SNS in manjšinska poslanca. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec pa ob tem pravi, da je odločitev o odstopu zaenkrat v rokah Zorčiča. Ta pravi, da ne bo odstopil.

Časa za razmislek naj bi imel aktualni predsednik DZ do prihodnjega tedna, v nasprotnem sledi predlog za razrešitev, pravi Krivec. Je pa Zorčič na drugi strani povedal, da 47 podpisov za njegovo razrešitev ni bilo oštevilčenih in da koalicijski poslanci niso prišli s konkretno zahtevo.