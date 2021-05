Iz Googla so prek agencije Grayling sporočili, da je pobuda prilagojena novi koronski realnosti in jo bodo izvajali v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter partnerji, vključno s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani, Javno agencijo Spirit Slovenija ter pobudo 4PDIH in laboratorijem za telekomunikacije ljubljanske fakultete za elektrotehniko.

Google in lokalni partnerji bodo nudili brezplačne delavnice o digitalnih veščinah, digitalnem marketingu, umetni inteligenci ter o tem, kako učinkovito delovati na mednarodnem trgu. Google bo tako z zagotavljanjem izkušenj s področja digitalnih znanj po napovedih približno 5000 malim in srednje velikim podjetjem ter posameznikom v Sloveniji, ki so željni dodatnega znanja, pomagal pri okrevanju po koronski krizi.

V Googlu so spomnili, da so julija lani za območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike objavili zaobljubo, da bodo, kot del okrevanja po pandemiji, do konca tega leta 10 milijonom ljudi in podjetjem pomagali najti delo, jih digitalizirati in jim omogočiti rast. Ob tem so opozorili na poročilo iz marca letos, ki so ga financirali v Googlu in izvedli v ustanovi Connected Commerce Council. Ta je vključevala več kot 5000 malih podjetij po Evropi in je pokazala, da so podjetja, ki so z digitalnimi orodji hitro spremenila način iskanja kupcev, prodajo izdelkov in celotno poslovanje, poročala o 50 odstotkov boljši prodaji med pandemijo in zaposlila trikrat toliko ljudi kot tista, ki tega niso storila. Brez uporabe digitalnih orodij bi marsikatero podjetje celo moralo prenehati delovati.