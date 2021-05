Na pobudo evropskega poslanca Milana Brgleza so štirje slovenski poslanci Evropskega parlamenta, ob Brglezu še Franc Bogovič, Tanja Fajon in Ljudmila Novak, na predsednika republike Boruta Pahorja naslovili pismo, v katerem ga pozivajo, da »z avtoriteto funkcije predsednika republike naredi vse potrebno za umiritev situacije v Sloveniji«. V pismu so poudarili, da je nalaga politike, da strasti pomirja, ne pa da jih spodbuja. Kot so zapisali, je naloga »politike in politikov iskanje najboljšega modela za razvoj družbe in države«, in dodali, da »politikom in politiki ne sme biti dovoljeno vse. Nasprotno – politikom in politiki mora biti dovoljeno manj, kot je dovoljeno prebivalkam in prebivalcem.«

Omenjeni štirje poslanci Evropskega parlamenta so ob tem izpostavili, da mora država začeti upravljati tudi z dilemami, ki se porajajo v času psihosocialne pokoronske krize. Prav tako pa da je treba sprejeti hitre in učinkovite ukrepe za zaustavitev verbalnega in fizičnega nasilja v državi, vandalizma nad kulturnimi spomeniki in izražanja nestrpnosti.

Svoj poziv, da naj predsednik republike naredi vse, kar je v njegovi moči, so zaključili s pojasnilom: »Ne zato, ker to želimo mi, podpisnika in podpisnici tega pisma, ampak zato, ker bo to v korist vseh naših prebivalk in prebivalcev ter največje darilo vsem nam ob 30-letnici samostojnosti in državnosti naše države.«