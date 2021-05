V raziskavi so preverjali prisotnost tujih snovi (npr. molji), hranilno vrednost, kot je vsebnost sladkorja, vlaknin, folne kisline in železa, senzorične lastnosti, skladnost označevanja in trajnostni vidik izdelkov.

Večina kosmičev bolj primernih za sladico kot zajtrk V nobenem od analiziranih izdelkov ni bilo tujih snovi, prav tako niso odkrili večjih senzoričnih napak, je na današnji novinarski konferenci povedala prehranska strokovnjakinja Zveze potrošnikov Slovenije Nika Kremić. 20 izdelkov je imelo visokih več kot šest gramov vlaknin na 100 gramov izdelka. Večina izdelkov je bila zaradi visoke vsebnosti sladkorja bolj primernih za sladico kot za zajtrk. Petletni otrok bi tako s porcijo, ki jo priporoča proizvajalec (30 gramov) zaužil skoraj tretjino dnevne varne količine sladkorja, medtem ko bi ob dejstvu, da si potrošnik pogosto servira dvojno priporočeno vrednost, zaužil že 60 odstotkov dnevne varne količine sladkorja. Embalaže analiziranih kosmičev so nagovarjale predvsem otroke, najbolj strogim merilom za trženje živil otrokom so ustrezali le trije izdelki. Polovica izdelkov je imela dodane vitamine in minerale. Obogateni izdelki so v povprečju vsebovali 40 odstotkov več folne kisline, medtem ko so nekateri neobogateni izdelki vsebovali podobne vsebnosti železa kot neobogateni. Kremićeva je ob tem izpostavila, da je boljša izbira, da vitamine in minerale v telo vnašamo s sadjem in zelenjavo.

Velike pomanjkljivosti pri označevanju Test je pokazal tudi velike pomanjkljivosti pri označevanju. Pri devetih izdelkih so opazili večje odstopanje od dovoljenega, tako so med drugim opazili tudi izdelka s skoraj tretjino več sladkorja, kot je bilo označeno, pa tudi s skoraj tretjino manj sladkorja, kot je bilo navedeno na embalaži. Na Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo izbiro nepredelanih kosmičev, saj kakavovi zaradi dodanega sladkorja, maščobe, pa tudi aditivov in drugih snovi niso najboljša izbira. V primeru nakupa tovrstnih kosmičev pa priporočajo izbiro tistih z najmanj sladkorja in čim več prehranske vlaknine. Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je dejal, da se prehrana otrok v zadnjem času izboljšuje, če izvzamemo čas epidemije covida-19. V tem času se je glede na raziskave petina otrok prehranjevala manj zdravo. Uživali so več sladkih in mastnih prigrizkov, tudi več kosmičev za zajtrk, ki se pripravijo hitro in preprosto. Hkrati pa je porasel tudi delež otrok, ki so se prehranjevali bolj zdravo in bolj redno.