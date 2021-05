Cmok je v takšni ali drugačni obliki razširjen po vsej zemeljski obli, v vseh svojih različicah bi utegnil biti celo najbolj razširjena jed na svetu. Testene vrečice z mesnim ali zelenjavnim nadevom že tisočletja pripravljajo ljudstva z Daljnega vzhoda, naši sosedje Italijani so mojstri za torteline in raviole, celo naši najbolj znameniti idrijski žlikrofi ali koroški kločevi nudeljni niso nič drugega kot posebna, polnjena vrsta cmokov.

Poleg nadevanih obstaja cela kopica navadnih cmokov – naši sosedje Italijani svaljkajo njoke, pri nas je njihov sorodnik krompirjev svaljek, Čehi pa v tej jedi vidijo dunajske cmočke… Z obarami in golaži se lepo ujemajo kruhovi oziroma žemeljni cmoki, za katere so že stoletja največji mojstri prav Čehi, od katerih so to specialiteto prevzeli tudi Nemci in Avstrijci. V naših krajih so najbolj razširjeni omenjeni cmoki z marelicami ali češpljami, ljubitelji juh pa prisegajo na zdrobove in jetrne cmoke.

Seveda so evropske vrste cmokov od nekdaj priljubljene tudi zunaj meja nekdanje Avstro-Ogrske. Denimo v nekdanji Prusiji so pripravljali prestižno jed iz fino mlete teletine in kaper; danes je to najbolj poznana nemška specialiteta.

Königsberger Klopse se v izvirniku imenuje jed, ki so jo že v 18. stoletju pripravljali v tedanji Vzhodni Prusiji. Imenuje se po nekdanjem pruskem mestu Königsberg, ki je bilo po drugi svetovni vojni priključeno Sovjetski zvezi in se odtlej po Mihailu Kalininu, Stalinovem sodelavcu, imenuje Kaliningrad. V nekdanji DDR so se želeli izogniti omembi izgubljenega mesta, iz katerega so Nemce izgnali, zato so jed preprosto imenovali Kochklopse, kar pomeni kuhani mesni cmoki. V zvezi s tem so königsberškim oziroma kaliningrajskim cmokom šaljivo pravili tudi revanšistični cmoki. Na Nemškem so sicer poznani tudi kot »saure Klopse« oziroma kisli cmoki, »Kapernklopse« oziroma cmoki s kaprami ali »Sossklopse« oziroma cmoki v omaki. Telečji cmoki s svetlo, aromatično kaprno omako, ki so zaradi dragih sestavin nekoč veljali za nadvse luksuzno jed, so za pripravo razmeroma enostavni in predstavljajo eno najbolj tipičnih nemških domačih jedi. Zagotovo pa so najbolj poznana jed nemške kuhinje, ki jo po raziskavah inštituta Forsa pozna kar 93 odstotkov Nemcev. Pripravite jih po tokratnem receptu in z njimi morda razveselite svoje bližnje. Pazite le, da pri jedi ne boste preveč cmokali!

KALININGRAJSKI TELEČJI CMOKI V OMAKI S KAPRAMI SESTAVINE ZA 4 OSEBE: - 500 g fino zmlete teletine, - 1 velika žemlja, - 2 veliki čebuli, - 1 jajce, - 5 filetov inčuna, - 1 liter juhe, - 1 lovorov list, - oljčno olje, - 3 jušne žlice masla, - 2 jušni žlici moke, - limonov sok, - 1 dl smetane za kuhanje, - 1 mali kozarček kaper, - 1 rumenjak, - 1 šopek peteršilja, - morska sol, sveže zmlet poper. PRIPRAVA 1. Žemljo dobro namočimo v vodi in ožamemo ter drobno narežemo. Iz mesa, namočene žemlje, ene drobno sesekljane čebule, jajca, soli, popra in fileta inčuna zamešamo enakomerno maso ter oblikujemo majhne cmoke. 2. Nato pripravimo juho za kuhanje cmokov. V velikem loncu na malo olja posteklenimo eno drobno sesekljano čebulo in jo zalijemo z juho. Dodamo lovorov list in poper ter kuhamo 10 minut. Vse začimbe iz juhe odstranimo s penovko in vanjo vložimo cmoke, ki jih počasi kuhamo 10–15 minut (odvisno od velikosti). Kuhane cmoke vzamemo iz juhe in damo na toplo. 3. Medtem pripravimo omako. V širokem loncu razpustimo maslo in primešamo moko ter napravimo svetlo prežganje. Zalijemo s 4 dl juhe od kuhanja cmokov in urno mešamo, da ne nastanejo grudice. Omako pustimo, da zavre, nato zmanjšamo ogenj in primešamo smetano ter kapre. Zdaj omaka ne sme več zavreti. Začinimo jo s soljo, poprom in limonovim sokom. Vmešamo rumenjak, dodamo kuhane cmoke in garniramo s peteršiljem. 4. Cele ali narezane (kot na sliki) postrežemo s slanim kuhanim krompirjem in po želji dodamo še rdečo peso z malo kisle smetane. Zraven se prileže zelena solata. Čas priprave in kuhanja: 80 minut