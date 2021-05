Odvetniki so v imenu beloruskih žrtev vložili ovadbo pri zveznemu tožilstvu v nemškem mestu Karlsruhe. Lukašenku in drugim predstavnikom beloruskih varnostih sil v ovadbi očitajo mučenje. Deset Belorusov je poročalo o hudih zlorab, med drugim so jih pustili tudi po več ur zvezane na kolenih. Zaradi zlorab imajo vsi težave z zdravjem, so še pojasnili njihovi odvetniki.

Odvetniki Mark Lupschitz, Onur Özata, Roland Krause in Benedikt Lux so k ovadbi predložili več kot sto primerov nasilja, sistemskega mučenja in drugih zlorab med nasilnim zatrtjem protestov od lanskoletnih predsedniških volitev v Belorusiji.

Nemčija lahko v okviru splošne pristojnosti preganja zločine, ki so jih storili tuji državljani v drugih državah.

Svet ZN za človekove pravice je že opozoril na številne primere poročil o mučenju, ugrabitvah in izginotjih v Belorusiji. Razmere so se zaostrile po predsedniških volitvah lani avgusta, na katerih je po podatkih oblasti Lukašenko premagal opozicijsko kandidatko Svetlano Tihanovsko. Takrat so izbruhnili množični protesti, ki so jih oblasti nasilno zatrle. Evropska unija in ZDA so zaradi nasilja uvedle sankcije proti članom beloruskega režima.