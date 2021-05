Na zemljevid slovenskega rocka se je celjska skupina zapisala že dolgo pred prvim albumom KLON 1, ki so ga izdali januarja lani. Sestavili so ga z osmimi skladbami, ki so nastajale še pred začetki skupine, a so jih seveda izboljšali, dopolnili, razvili. Sledil je prvi koncert, nato pa tišina. Izolacija. Epidemija. Kmalu so se zbrali, ker četudi koncertov ni bilo, jim idej ni primanjkovalo. Posneli so 30 minut dolg koncertni film, v katerem so v živo odigrali sedem skladb s prvenca, posnetek pa povezali z zgodbo, v kateri nastopa pujs, maskota skupine. V filmu je sodeloval tudi Tone Kregar iz skupine Mi2, ki je z njimi odpel novo različico skladbe Osamljen volk.

V skupini so se kmalu odločili, da bodo posnet material izdali tudi v obliki albuma 'L1VE'. Sočasno so v svet poslali single Dlan v dlan (Fantastika), mirno in edino ljubezensko skladbo na albumu.

Skupina je nastala pred tremi leti. Četverico, Gregorja Vidca, Goran Koražijo, Luko Vinka in Urbana Krča je zanimalo, kako delujejo različne generacije v eni skupini. Med najmlajšim in najstarejšim članom je namreč kar 20 let. Vsi so imeli že glasbene izkušnje, saj so igrali (ali pa to še počnejo) v zasedbah Multiball, Noctiferia, Marvin, Barni bend, Gušti, BO!, I.C.E., Edenon ...

Koncertni film: