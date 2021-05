Kakšen bo vaš prvi korak, ko boste prebrali naslednjo trditev? S kakovostno izvedbo fasade prihranite tudi do 40 odstotkov energije, potrebne za hlajenje ali ogrevanje vaše hiše! Najbrž boste preračunali: sedaj plačujem 2500 evrov na leto, potem bom plačeval 1500 evrov. Seveda vas bo ob tem zanimalo, kolikšen je strošek nove fasade, saj boste želeli izračunati, kako hitro se vam bo investicija povrnila. Ob tem bi morali upoštevati še naraščajoče stroške energentov, pa tudi požarno varnost, zvočno izolacijo in paroprepustnost ter – tako pravijo zadovoljne stranke, ki so izbrale trajnostne fasadne izolacije Knauf Insulation – udobje. Vsi se zavedamo pomena zdravega bivalnega okolja, a pogosto zgolj na deklarativni ravni, zato je še kako na mestu vprašanje: Koliko pa vi cenite udobje vašega doma?

Prva obrambna črta Fasada ni zgolj barva hiše. Je zunanji ovoj stavbe, ki ščiti pred vremenskimi vplivi in hrupom ter zagotavlja prvo obrambno črto pred izgubami energije od znotraj ter omejuje vpliv zunanje temperature okolja. Izbira prave toplotne izolacije fasade vas bo nagradila s prihrankom. Kot smo že omenili, lahko preprečite tudi do 40 odstotkov toplotnih izgub in porabe energentov za ogrevanje oziroma hlajenje ter hkrati izboljšate toplotno ugodje. Čeprav poznamo več vrst fasad, je pri stanovanjskih stavbah najbolj pogosta in tudi cenovno najbolj dostopna tankoslojna kontaktna fasada, ki je sistemska rešitev, primerna tako za novogradnje kot tudi prenove. Pri kontaktnih fasadah so, tako kot pove že samo ime, zaključni sloji fasade v neposrednem stiku z nosilno konstrukcijo oziroma praviloma s toplotno izolacijo. Običajne komponente kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov so lepilo, toplotnoizolacijska obloga, sidra, osnovni omet, v katerega je vtisnjena armirna mrežica, osnovni in vmesni premaz ter zaključni dekorativni sloj. Ob izbiri kakovostnih proizvajalcev bodo te komponente delovale kot usklajena celota in vam tako zagotavljale dolgo življenjsko dobo, manjšo potrebo po energiji za ogrevanje in hlajenje, zaščito konstrukcije pred vremenskimi vplivi in izboljšanje toplotnega ugodja. Sistemske fasadne rešitve z izolacijo Knauf Insulation torej zagotavljajo: - toplotno izolativnost, - paroprepustnost, ki objektu omogoča »dihanje«, - zvočno izolativnost, - požarno varnost. Zaradi popolne negorljivosti jih je v nasprotju z večino drugih fasadnih izolacij možno vgrajevati tudi na visoke stavbe in druge pomembnejše stavbe, kjer so zakonodajne zahteve glede požarne varnosti strožje. Odločitev za izolacijo iz kamene volne vam zagotavlja varno dolgoročno naložbo z zagotovljenim donosom in garancijo kakovosti, saj vgrajena sistemska rešitev dosega vse sodobne smernice za gradnjo.

Trije tipi fasadnih izolacij V prodajnem programu podjetja Knauf Insulation najdete tri tipe fasadnih izolacij. Prva je fasadna plošča Smartwall N C1, ki je idealna izbira pri izvedbah fasad na individualnih hišah (eno- in dvostanovanjske stavbe), tako za obnove kot tudi za novogradnje. Posebnosti plošč Smartwall N C1 so izboljšana toplotna izolativnost (toplotna prevodnost 0,034), priročne dimenzije, dobre mehanske lastnosti ter enostranski silikatni obrizg. Druga možnost je fasadna plošča iz kamene volne FKD-S Thermal, ki jo odlikujejo izboljšana toplotna izolativnost (toplotna prevodnost 0,035), priročne dimenzije, majhna teža in dobre mehanske lastnosti. Primerna je tako za eno- in dvostanovanjske objekte kot tudi za večstanovanjske objekte ter je namenjena tako prenovam fasad obstoječih objektov kot tudi za novogradnje. Tretja možnost so fasadne lamele iz kamene volne FKL, ki se jih priporoča zlasti za novogradnje. Zaradi dobre vzdolžne upogljivosti so primerne tudi za toplotno izolacijo fasad z okroglinami ter drugih polkrožnih, ovalnih ali stolpičastih arhitekturnih elementov.