Proti večeru bodo padavine zajele sever Slovenije in se kasneje razširile nad večji del države, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 900 metrov. Prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Do jutra bodo padavine oslabele. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 7, v alpskih dolinah okoli 1, na Primorskem ob burji do 12 stopinj Celzija. V četrtek dopoldne bodo padavine postopno ponehale, najkasneje na Notranjskem. Čez dan bo pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih in južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V petek se bo dež od severa postopoma spet razširil nad vso Slovenijo in v noči na soboto ponehal. V soboto bo sončno.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe. Z jugozahodnim vetrom v višinah doteka k nam postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ob morju precej jasno. Popoldne bodo v Alpah ter v Gorskem Kotarju nastajale krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. Dež se bo zvečer razširil na večino sosednjih pokrajin. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, sprva bo še deževalo v krajih južno in vzhodno od nas. Več sonca bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Italije. Čez dan bo ob severnem Jadranu spet zapihal jugo.