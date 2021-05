Nogometaši Maribora so se prešerno veselili zmage proti Taboru iz Sežane, s katero so si zelo okrepili samozavest pred nedeljskim derbijem z Olimpijo v Stožicah. Vijoličasti so do zmage prišli po boljši igri v drugem polčasu, potem ko so bili v prvem znova neprepoznavni. Za nameček je bil strelec gola za Tabor Briški globoko v prepovedanem položaju. Maribor, ki v prvem delu sploh ni streljal v okvir gola gostov, je v drugem polčasu zaigral kot prerojen. Potem ko je dve priložnosti zapravil Mlakar, je isti igralec realiziral enajstmetrovko po igranju Nemanića z roko, zmagoviti zadetek pa je dosegel razigrani Repas in se ob tem tudi poškodoval. »Prvi polčas smo skušali odigrati na drugačen način. Menjave so prinesle, kar smo si želeli, torej več medprostora in globine. To je bila dobra pot do treh pomembnih točk,« je za TV Slovenija povedal trener Maribora Simon Rožman. V drugem polčasu skromni Tabor ni pokazal nič z izjemo akcije, ko je zadel vratnico, odbito žogo pa je Krivičić poslal visoko čez gol.

Bravo je prekinil serijo osmih tekem brez zmage. Če so Šiškarji na nekaterih tekmah osvojili premalo točk glede na prikazano, so jih tokrat (pre)več. V prvem polčasu so Celjani zadeli prečko (Zaletel), zastreljali enajstmetrovko (Dangubić je slabo streljal Vekića), dva zadetka pa jim je preprečil požrtvovalni domači branilec Drkušić. Potem ko Bravo v prvem polčasu sploh ni sprožil strela na gol gostov, je bil v drugem učinkovit. Strelca sta bila po nebeškem skoku nekdanji napadalec Križan, ki je zdaj branilec, in Kramarič po samostojni akciji.

Danes bosta dve tekmi. Mura se bo ob 15. uri v Fazaneriji pomerila z nekonkurenčnim Koprom, ki ga zanima le še pokalno tekmovanje. Glede na formo Prekmurce čaka lahko delo z golijado. Za vodilno Olimpijo se s tekmo v Domžalah (ob 17.15) začenjajo peklenski dnevi. Domžalčani so v precej boljši formi od Ljubljančanov, ki se vse bolj mučijo iz tekme v tekmo. Za nameček bodo gostje oslabljeni za kapetana Elšnika, ki mora počivati zaradi devetih rumenih kartonov. »Potem ko smo pokvarili načrte Mariboru, jih želimo še Olimpiji,« pravi trener Domžal Dejan Djuranović. Ko je Olimpija nazadnje igrala v Domžalah, je izgubila z 1:3. »Od začetka moramo biti zbrani. Vse bomo naredili za osvojitev treh točk,« napoveduje igralec Olimpije Matic Fink.

Vrstni red: Olimpija (-1) 58, Maribor 56, Mura (-1) 52, Domžale (-1) 48, Koper (-1) 42, Bravo in Tabor po 40, Aluminij (-1) 32, Celje 31, Gorica (-1) 23.

Bravo – Celje 2:0 (0:0) Strelca: 1:0 Križan (68), 2:0 Kramarič (81), Stadion ŽAK v Šiški, brez gledalcev, sodnik: Ponis (Koper), rumeni kartoni: Žinko, Tučić, Nukić; Šalja. Bravo: Vekić 6,5, Španring 6, Križan 6,5, Drkušić 7, Trontelj 6, Žinko 6, Kirm 6, Matko 5,5, Nukić 5,5 (od 92. Maher -), Tučić 5,5 (od 63. Maružin 5,5), Kramarič 6,5 (od 88. Ogrinec -), trener: Grabić 6,5. Celje: Rozman 6, Kadušić 6, Zaletel 6, Stojinović 6, Brecl 5,5 (od 69. Martis 5), Novak 5,5 (od 78. Hajrić -), Benedičič 5 (od 84. Šporn -), Vrbanec 5,5, Božić 5,5, Dangubić 4, Kuzmanović 5 (od 78. Kerin -), trener: Šalja 6. Igralec tekme: Vanja Drkušić (Bravo). Streli v okvir gola: 4:2, streli mimo gola: 5:5, prosti streli: 17:26, koti: 4:8, nedovoljeni položaji: 4:2, obrambe vratarjev: 2:2, prekrški: 22:15, število vseh napadov: 124:98, število nevarnih napadov: 52:49, posest žoge (v odstotkih): 51:49.