Območje ob potoku Radulja, komaj opaznem z regionalne ceste, ki pelje skozi središče Škocjana proti Zburam, bo še letos zasijalo v povsem drugačni podobi. Občina se namreč loteva celovitega urejanja območja ob Radulji pod Metelkovim domom. Kot pravi župan Jože Kapler, je to za majhno občino dokaj obsežen projekt, vreden 167.000 evrov in sofinanciran s strani evropskega sklada za razvoj podeželja, lotevajo pa se ga skupaj s partnerji Osnovno šolo Frana Metelka, Društvom Sonček ter domačim Mizarstvom Mojstrovič. Gradbena dela naj bi izbrani izvajalec, novomeški CGP, začel še ta mesec in končal do jeseni.

Škocjan tako pridobiva celostno trajnostno ureditev območja ob Radulji, ki s svojimi 33 kilometri velja za najdaljši potok v Sloveniji. Uredili bodo dostopno pot z razgledno ploščadjo, ki bo služila kot prostor za druženje in opazovanje okoliške narave. Na travniku ob Radulji se obeta krožna peščena pot ter ob njej tako imenovana tiha opazovalnica in učilnica na prostem, ki se ju še posebej veselijo v domači osnovni šoli. Mostiček čez Raduljo bo namenjen pešcem in kolesarjem, predvsem pa bo omogočal varnejši prehod na drugo stran, tako da učencem in drugim občanom ne bo več treba po cesti skozi središče kraja. Poleg predvidenih gradbenih del in postavitve premične izobraževalne opreme naj bi izobrazili tudi nove turistične vodnike oziroma interpretatorje iz lokalnega okolja.