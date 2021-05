Stadion v Kranju, ki si ga najpogosteje delijo z nogometaši Triglava, je v pomladnih mesecih že po tradiciji drugi dom najboljših slovenskih smučarjev skakalcev. Tekmovalci so imeli po lanski sezoni slab mesec dni počitnic, med katerimi pa niso povsem mirovali, saj na prvi skupni trening 26. aprila niso prišli povsem zakrčeni. Selektor Robert Hrgota je vse fante pohvalil za delo, ki so ga opravili pred prvim zborom, posebej pa Domna Prevca, ki po dolgem času na prve treninge ni prišel »z nogometno postavo«. Čeprav so uvodni treningi namenjeni predvsem nabiranju kondicije, da postavijo temelje za specialne treninge, je bilo razpoloženje ob našem včerajšnjem obisku zelo dobro. V novi sezoni bo veliko vrhuncev: novoletna turneja, olimpijske igre v Pekingu, svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu in finale v Planici.

Hrgota je prvič v vlogi selektorja sestavil načrt dela za celotno sezono. »Osnove v skokih se niso spremenile, so se pa trendi. Vsak trener ima svoje poglede in želje. Največ poudarka bo na preventivi, da ne bomo imeli težav s poškodbami kot v lanski sezoni. Treningi so prilagojeni potrebam vsakega skakalca. Če je telo zdravo, lahko skakalec napreduje. To pripelje do konstantnosti skokov in tedaj tudi z manjšimi napakami posežejo po zelo visokih mestih. Prav to nam je lani najbolj manjkalo, pred nami so zelo pomembne ekipne tekme, na katerih lani nismo bili uspešni. Konstantnost je temelj, da lahko ciljaš na kolajne na vrhuncih zime,« je izpostavil Robert Hrgota, ki prve skoke načrtuje 18. maja na 80-metrski skakalnici v Planici.

Nova člana strokovnega štaba Gašper Berlot in Matjaž Polak V strokovnem štabu sta dva nova obraza. Gašperja Berlota so »ukradli« iz nordijske kombinacije in bo dodana vrednost pri opremi, saj razvija in šiva skakalne drese. Kondicijski trener je Matjaž Polak, ki je bil del ekipe ob največjih uspehih pod vodstvom Gorana Janusa. V slovenskem taboru se ne obremenjujejo s tem, da ni bilo preizkusa olimpijskih skakalnic v Pekingu, ki so sicer zelo moderne. Ker pri gradnji skakalnic sodeluje veliko Slovencev, je Hrgota že dobil posnetke prvih skokov, zato načrtuje čim več treningov na objektih s podobno krivuljo leta. Eden izmed njih je tudi Planica. »Hrbet je odlično. Najbolj pomembno sporočilo po magnetni resonanci je, da operacija ni potrebna. Rešitev je v tem, da popravim napačne gibalne vzorce. Preveč je zakrčenosti v predelu kolka, kar se nato pokaže z bolečinami v križu. Delam vaje, da najdem pravo držo svojega telesa, ne le ko stojim, ampak med izvajanjem vsake vaje in izboljšam tehniko teka,« je o svojem zdravstvenem stanju poročal najboljši slovenski skakalec minule sezone Anže Lanišek. Med počitnicami je našel nov hobi – turno smučanje. »V novi sezoni mora biti glava enaka kot doslej. Ne smem riniti z glavo skozi zid, ampak se mora vse dogajati spontano. Forma se načrtuje v glavi. Lani je bil cilj kolajna in tudi v novi sezoni so ambicije visoke. Veliko je področij, ki jih moram še izboljšati. Razvoj opreme se nikoli ne ustavi. Je enako kot pri formuli ena, ko ekipe na vsako dirko prinesejo kakšen nov dodatek,« je pogled v prihodnost usmeril 25-letni Anže Lanišek.

Bor Pavlovčič ostal brez dopusta v Egiptu Bor Pavlovčič, ki želi nadaljevati tam, kjer je lani končal sezono v Planici, se še prilagaja na način dela v ekipi A, saj je bil doslej član reprezentance B. Zaradi zaprtja države je ostal brez dopusta v toplem Egiptu, zato se je doma sproščal v skokih z jadralnim padalom, ki so njegov hobi. »Imam tudi že polet z več kot 300 metri višinske razlike. Ker sem skakalec, v zraku ni veliko adrenalina, je pa veliko več časa za razgled, kot ga imam na skakalnici. Nabiram tudi izkušnje, kako reagirati v vetru,« je pojasnil Bor Pavlovčič. Peter Prevc, ki je v lanski sezoni ostal brez uvrstitve med najboljših deset, je veliko časa namenil počitku. »Vzdrževati tisto, kar znam, in izboljšati tisto, česar ne znam. Vadba je prilagojena dnevnemu počutju. Ko je dobro, naredim kakšno vajo več, ko sem utrujen od prejšnjega dne, kakšno vajo manj. Trening je torej prilagojen na tekmovalca in ne na ekipo. Pri izbiri opreme bom malo bolj siten, da tudi strokovni štab pove svoje iskreno mnenje,« je načrt za novo sezono razkril Peter Prevc, ki del tekaških treningov v Kranju opravi kar bos na nogometnem igrišču. Njegov brat Domen, ki je med počitnicami spoznaval predvsem Slovenijo okrog Bohinja, je dodal: »Stvari smo popredalčkali in zastavili malo drugače.«