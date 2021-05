Ustavnemu sodišču predlagata, da do končne odločitve zadrži izvrševanje členov, ki do 9. maja omejujejo shode. »Če se deset oseb na javnem kraju zbere z namenom druženja, zanje ni predpisana niti medsebojna razdalja niti gostota oseb na površino. Če pa se na Trgu republike zbere skupina ljudi, da bi izrazila mnenje o javnih zadevah, morajo poleg nesorazmerne omejitve na deset udeležencev shod tri dni prej prijaviti policiji, držati medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, vsakemu pa mora biti zagotovljeno vsaj deset kvadratih metrov prostora. Podobno velja tudi za pogrebno slovesnost ali verski obred,« povzemajo v pravni mreži. Vladi očitajo, da je s tem omejila ustavno pravico do mirnega zbiranja in svobode izražanja ter grobo posegla v uresničevanje verske svobode.