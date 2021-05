V Indiji je bilo uradno potrjenih že več kot 20 milijonov okužb s koronavirusom. A teh številk ne smemo jemati za zlato. Dejansko število okuženih je namreč vsaj petkrat večje, saj se zunaj velemest veliko premalo testira.

Včeraj je bilo uradno potrjenih 355.000 okužb. V petek, ko se je testiralo več ljudi, je bilo potrjenih 400.000 okužb, kar je svetovni rekord. Vsekakor ni mogoče verjeti zvezni vladi, da se širjenje virusa upočasnjuje. Res pa je manj okuženih na območju Mumbaja.

Primanjkuje kisika

Podobno kot številni strokovnjaki je voditelj opozicije Rahul Gandi iz Kongresne stranke na twitterju zahteval popolno zaprtje javnega življenja po vsej državi: »To je edini način, da ustavimo širjenje koronavirusa.« Vlado je obtožil, da njena pasivnost »ubija številne nedolžne ljudi«. Toda premier Narendra Modi se boji še enkrat z zaprtjem prizadeti gospodarstvo. Po pisanju Guardiana je lani spomladi takšen ukrep v hudo revščino pahnil 75 milijonov Indijcev. Nenazadnje še danes veliko Indijcev umre od lakote. Modi sicer prepušča posameznim zveznim državam, da sprejemajo ukrepe zaprtja. V zadnjih dneh je popolno zaprtje razglasil nadvse revni Bihar, kjer so odprte samo trgovine z živili, bolnišnice in vladne pisarne.

Doslej je 10 odstotkov Indijcev dobilo en odmerek cepiva, 2 odstotka pa oba odmerka. To je zelo malo, saj je Indija daleč največja proizvajalka cepiv. Menda je teh začelo v Indiji celo primanjkovati. Na dan se cepi samo še 1,7 milijona Indijcev, torej komaj vsak osemstoti.

V bolnišnicah pa še vedno primanjkuje kisika. Mnogi sorodniki bolnikov si ga poskušajo priskrbeti na črnem trgu. Več bolnišnic v prestolnici se je obrnilo po pomoč na delhijsko vrhovno sodišče, ki je obljubilo kaznovanje pristojnih na oblasti, ki ne bodo zagotovili kisika. Mestna vlada v New Delhiju trdi, da potrebuje 976 ton kisika na dan, od Modijeve vlade pa ga dobi manj kot 490 ton. Predstavniki Modijeve vlade pa na sodišču trdijo, da si na vso moč prizadevajo rešiti problem in da delhijske oblasti, ki so z nasprotnega političnega pola, politikantsko izkoriščajo težave s kisikom.