Obenem pa razpoložljivi podatki razkrivajo, da je hitrost cepljenja v Sloveniji v preteklem tednu občutno upadla. Slovenija se je zato oddaljila od evropske sredine. Po podatkih ECDC je bilo pri nas s prvim odmerkom cepljenih manj kot 24 odstotkov odraslih; povprečje EU znaša že 28 odstotkov. Iz podatkov NIJZ izhaja, da je bilo v preteklem tednu razdeljenih komaj 55.000 odmerkov. Razkorak med dobavljenim in razdeljenim cepivom – ki ga je mogoče le delno pojasniti z zamudami pri vnašanju podatkov – pa je narasel na rekordnih 212.252 odmerkov.

Pred prazničnim koncem tedna so ponekod protikoronsko cepljenje začasno ustavili. Med drugim v Hrastniku, kjer niso cepili nikogar. »Tudi naši zdravstveni delavci so zelo obremenjeni in so potrebovali cepilno pavzo, za kar smo se odločili skupaj,« je potezo utemeljil direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma Gregor Pajić. »Obenem smo po strategiji že cepili vse starejše od 60 let, ki so to želeli, in naročili cepivo za vse starejše od 50 let, ki so na seznamih. Cepili jih bomo v tem tednu. Prav tako so bili cepljeni vsi po terminih za drugo cepljenje. Smo med najuspešnejšimi cepilnimi centri v Sloveniji, imamo majhno, a zelo prizadevno ekipo zaposlenih, ki pa so samo ljudje, tudi s svojimi potrebami.«

Tudi v novogoriškem zdravstvenem domu je bil cepilni center na prvomajskih počitnicah. »Večina naših zaposlenih od lanske jeseni ni imela možnosti koristiti letnega dopusta,« je pojasnila strokovna vodja Polona Campolunghi Pegan in opozorila na izgorelost kadra zaradi dodatnih obremenitev. Porabo odmerkov je bilo po njenih besedah težje načrtovati tudi zaradi odsotnosti prebivalcev. Zdaj nameravajo cepljenje pospešiti.

Kolektivnega prvomajskega oddiha pa si niso privoščili povsod. Nemoteno so cepili v Ljubljani, Mariboru, Šentjurju, Kočevju, Ajdovščini, na Gorenjskem… V Velenju so bili pred prazniki obveščeni o možnosti naročila dodatnih odmerkov cepiva pfizer za starejše od 50 let. Naročili so ga in ga prejeli v petek. Pet ekip je zatem na treh lokacijah konec tedna cepilo več kot 2000 ljudi.

Tudi v škofjeloški enoti Osnovnega zdravstva Gorenjske so pred prazniki cepili z običajnim tempom, hkrati pa že razmišljajo o pospešku. Ko ne bo več potrebe po prednostnih skupinah, bo štel vrstni red prijav, je spomnil direktor Aleksander Stepanović. »Veljalo bi organizirati množična cepljenja brez naročanja, po principu 'kdor pride, ga cepimo'. V primeru Škofje Loke recimo v športni dvorani Poden, ob sobotah dopoldne,« je pristavil. tk, nk