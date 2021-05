Mislim svoje mesto: Moda golih zadnjic

To je bila res vrhunska komedija: potem ko smo na dan OF dopoldne pred parlamentom zagledali niz drogov, smo začeli na veliko ugibati, ali bo Hojs do večera mednje umestil topove kratkega dometa in tako parlament ubranil pred demokracijo in protestniki, ki so v drogovih takoj prepoznali rešetke. A začuda jih policija ni znala uporabiti. Začela so se ugibanja o zastavicah držav EU, a je bil en kol preveč (kasneje smo izvedeli, da za mestno zastavico), in o tem, kateri janševski brihtnež jih je postavil tako, da kazijo Trg republike in zastirajo pogled na parlament. Arhitekt Jurij Kobe je ocenil, da jih je postavil nekdo, ki ni »iz stroke«, saj bi vsak študent arhitekture nadaljeval način postavitve ob rob ploščadi pred Maximarketom, kot jo je oblikoval Ravnikar. Kobe ni vedel, da ni bil kriv ne Janša ne falirani študent, vse zasluge gredo podžupanu, arhitektu Janezu Koželju. Ta je potem povedal, da gre njegovo strokovno postavitev razumeti kot »umetniško instalacijo«. Ljudstvo, ki se je ob razkritju avtorstva še prešerno krohotalo, je ob tem cinizmu do umetnikov in državljanov obnemelo: mestna in državna oblast sta si v zasmehovanju že kar strašljivo podobni.