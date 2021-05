To pomeni, da se število otrok v tretjem največjem gospodarstvu na svetu zmanjšuje že 40 let. Delež otrok v prebivalstvu je samo 11,9 odstotka. Več kot četrtina prebivalstva je starejša od 65 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na nizko stopnjo rodnosti in staranje prebivalstva bi število prebivalcev s sedanjih okoli 127 milijonov lahko na Japonskem padlo na manj kot sto milijonov v letu 2053, kažejo uradne ocene.

Razmere so posledica tudi tega, da se vse več mladih Japoncev in Japonk odloča vse bolj pozno za poroko, kot tudi za rojstvo prvega otroka. V nekaterih gospodarskih panogah se že soočajo z akutnim pomanjkanjem delovne sile, tudi zaradi relativno majhnega priseljevanja.