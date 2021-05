Jonas obiskuje enega od škofjeloških vrtcev. Najbolj je vesel, kadar lahko zjutraj skupaj z mamo, ki v vrtcu dela, tja odide s skirojem. Kadar sta vsak s svojim, je še toliko bolj zabavno. »Včasih prehitiva brata, ki hodi v šolo in gre peš,« najbolj razburljivo dogajanje opisuje Jonas. Kljub vsemu mora za pot v vrtec včasih sesti v avto, saj z mamo nimata dovolj časa. »To ni tako zabavno. In če greš z avtom, narediš veliko dima,« nam je zaupal.

Posledice občutijo otroci

Ne le onesnaženost zraka, predvsem okolico dveh škofjeloških enot vrtcev, Biba in Najdihojca, ob jutranji in popoldanski prometni konici zajame pravi prometni kaos. »Pred enotama je takrat res kaotično in posledično tudi nevarno, ker parkirišče preplavljajo avtomobili. Nemalokrat se zgodi, da so parkirani vse povprek in razporejeni povsod, pred vhodi, pred prehodom za pešce, na pločnikih, prostorih za invalide, na zelenicah in podobno. Vse to povzroča precej razburjenja med zaposlenimi in starši, ki nas vse bolj glasno pozivajo k ureditvi razmer. Pogosti obiski redarske službe pa težav ne odpravljajo, ker kazni za napačno pakiranje dobivajo naši zaposleni ali starši otrok, ki jih želijo le pospremiti v vrtec, medtem ko parkirišča polnijo avtomobili drugih uporabnikov, odkar so bližnja parkirišča plačljiva,« opozarja Ana Bandelj, pomočnica ravnateljice in koordinatorica projekta Trajnostna mobilnost v Vrtcu Škofja Loka.

»Žal mi je, da so del tega prometnega kaosa tudi otroci,« pravi ravnateljica Vrtca Škofja Loka Janja Bogataj. »Otroci se najbolj izražajo z umetnostjo, zato je prav, da njihove stvaritve na razstavi vidijo tudi občani. Mladi so najboljši promotorji trajnostne mobilnosti in zelo dobro vedo, v kakšnem okolju želijo živeti,« pravi ravnateljica. Otroci so tako povedali, da bi se lahko po mestu, ki ne bi bilo polno avtomobilov, brezskrbno igrali in tekali naokrog. Morda bi na svojih poteh srečali tudi kakšno želvo ali drugo žival. Vsekakor pa bi bilo tudi več rož in dreves, ki jim tako ali drugače služijo za igro. Vzgojiteljice, ki so jih spremljale na Mestnem trgu ob odprtju razstave njihovih umetnin, povezanih s prometom, so njihove misli vestno zapisovale na papir in jih razstavljale po trgu.