Konec februarja 2019 je takrat 54 let star Josip Rođak okoli šeste ure zjutraj čez balkon v prvem nadstropju domače hiše pometal svoje štiri otroke, ki jih je pobral iz toplih postelj. Pri padcu z višine petih metrov na beton jo je najhuje skupila sedemletna hčer, huje poškodovani sta bili tudi njena leto dni starejša in dve leti mlajša sestra, padec triletnika, ki ga je oče zadnjega vrgel v globino, so ublažile sestrice. Stopil je do žene in rekel, da je ubil otroke, nato pa se mirno sprehodil na policijo, kjer se je predal. Pošast s Paga, kakor so ga poimenovali hrvaški mediji, so marca lani zaradi štirih poskusov umora na posebno grozovit način obsodili na 30 let zapora in mu odredilo še obvezno psihiatrično zdravljenje. Pred dnevi so na vrhovnem sodišču preučevali njegovo pritožbo.

»Tako zelo mi je žal« Zagovornik obsojenega pravi, da bi morali sodbo prvostopenjskega sodišča razveljaviti, saj da je prišlo do večjih kršitev postopka, zaradi česar je kazen neprimerna. Njegova stranka se dejanja sploh ne spominja, izpostavlja pa še, da v napadu noben otrok ni umrl, kakor tudi, da ni nikakršnih dokazov, da jih je 56-letnik sploh imel namen ubiti. Vztraja, da je bil v času dejanja neprišteven. Poleg tega sta oba prepričana, da je kazen previsoka, saj sodišče ni upoštevalo olajševalnih okoliščin. Prek videopovezave je vrhovne sodnike nagovoril tudi obsojeni: »V devetih mesecih v bolnišnici sem vzel 7000 tablet, s 126 sem shujšal na 80 kilogramov. Med postopkom niste zaslišali mojih prič, tudi mene ni nihče nič vprašal. Za otroke sem dobro skrbel, jih vozil k zdravniku, ničesar jim nisem odrekal. Tistega dne sem dobil uspavalne tablete, saj en teden nisem spal. Po večerji sem legel, se zbudil v snu in vstal. Tako zelo mi je žal. Veste, zadnjič sem z otroki govoril prek videa, mahali so mi.«

Posledice za vse življenje Obžalovanje storilca po drugi strani za tožilca nikakor ne more biti olajševalna okoliščina, saj da se med sojenjem ni iskreno pokesal, le dvakrat je povsem hladno in brezčutno izustil, da mu je žal. Poleg tega je v svoji pritožbi izpostavil, da je prvostopenjsko sodišče očetu prisodilo najnižje možne kazni za posamezen poskus umora, kar da je zelo slabo sporočilo za druge zločince. »Otroci bodo posledice čutili vse življenje. On bi jih moral zaščititi, a je storil nekaj, nad čimer se je zgražala tako hrvaška kot tuja javnost,« je tožilec nagovoril sodišče. tak