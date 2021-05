Bolni umi

Kdo ima pravico, da šolarjem, dijakom in študentom omejuje pridobivanje znanja v šolskih učilnicah in predavalnicah? Kdo ima pravico, da nam prepove prehajanje občinskih, regijskih in državnih meja? Kdo lahko onemogoča naše družinsko življenje? Je kdo, ki lahko prepove otrokom in mladostnikom, da bi se skupaj igrali? Nam prepove javno izražanje naših misli? In nam prepove proteste v znak nestrinjanja s stališči oblasti? Kdo, se sprašujem, nam lahko onemogoči, da več mesecev ne smemo v službo? In kdo nam lahko ukaže, da brez obrazne maske ne bomo smeli v trgovino? Kdo ima pravico odrediti, da se na pogrebu ne smemo posloviti od našega pokojnega prijatelja? In kdo zakleniti telovadnice ter otrokom prepovedati treninge in športna tekmovanja? Kdo si sme vzeti pravico, da uniči turistično dejavnost, male podjetnike in ekonomijo države? In… ima kdo pravico, da uniči družbo?