Vse se je spremenilo, le matura je ostala (bolj ali manj) enaka

Matura je zelo pomembna preizkušnja v življenju vsakega gimnazijca oziroma srednješolca. Soodloča o preostanku življenja. Je tudi hudo naporna, miselno in telesno, med pripravami in med opravljanjem izpitov. To se do danes ni spremenilo.