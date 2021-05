Ne verjamem, da na Ukomu ne razumejo ZGD in tega, kateri podatki jim pripadajo in s kakšnimi postopki se legalno ti podatki pridobijo. Glede na to, da so na STA posredovali svojemu ustanovitelju vse dokumente, pa je škatla romala nazaj, pa spet na Gregorčičevo, se tudi kaže, da v resnici ne gre za podatke. Na začetku je šlo bolj za tisto, ko bi bilo treba Veselinoviču na vsak način nekaj »najti«, da bi lahko v nadaljevanju iz tega delali »zgodbo«, ki bi rezultirala v pritisk, da bi direktor odstopil in naredil prostor za kak »preverjen« kader.

Ker se manever »dajmo nekaj najti Veselinoviču« ni izšel, se sedaj poskuša z izčrpavanjem STA in nabijanjem direktorja, da je »kriv« za slab položaj STA, ergo naj odstopi. Pa vsi vemo, da ga ni poslovodnika, ki bi zmogel urediti normalno poslovanje gospodarske družbe, če se mu prihodki vsak mesec prepolovijo. In vmes gredo še zgodbice o »spektakularni« plači. Ki se v situaciji, ko marsikdo nima zagotovljenih mesečnih prejemkov, seveda bolj primejo. To je vsa resnica okrog STA in jo imejte v mislih, ko boste blizu svojega mobilca. Damijan Blog