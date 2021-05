Ne glede na to, kateri šport boste izbrali za razvedritev ter krepitev telesa in duha, pomembno je, da ste kot začetniki strpni in potrpežljivi ter predvsem previdni učenci. Izkušenejši pa odgovorni in spoštljivi v prometu in na športnih površinah. Tukaj kaže opozoriti predvsem na pravila gibanja ter uporabo ščitnikov in kakovostne čelade.

Na rolerje – za kondicijo in oblikovanje telesa

Rolanje je pri nas v velikem naskoku osvojilo navdušence za rekreacijo pred več kot dvajsetimi leti in njegova priljubljenost kar ne ugaša ne glede na vse druge oblike dejavnosti. Gre za zelo zabavno vadbo, ki krepi tako mišice kot stanje duha ter prijateljske in družinske odnose. Ob rolanju lahko izgubite odvečno telesno težo in na poti pridobite tudi nove prijatelje. Ta šport namreč nima veliko zakonitosti in ne starostne omejitve. Med rolanjem deluje celo telo, stegenske in zadnjične mišice ter mišice trebuha in hrbta. Aktivne so najpomembnejše mišice za oblikovanje postave, zato ne preseneča, da veliko žensk za vzporedno metodo izgubljanja telesne teže izbere tudi rolanje. Pa tudi moškim ni težko stopiti v obuvalo s koleščki, saj lahko sčasoma, ko obvladajo osnove vožnje, dodajo različne druge vaje, od vijuganja do počepov in tudi hitrostnega tekmovanja.

Otroci se z rolanjem srečajo že v vrtcu, takoj po dopolnjenem tretjem letu, marsikje organizirajo tudi tečaje. Namig: če ne veste, ali bo vaš otrok želel rolati ali ne, ga najprej navadite na obuvalo, stopite z njim na trdno površino, najbolje na travo, da otrok dobi občutek za ravnotežje. Že takrat pa naj ima otrok na glavi tudi čelado in ščitnike, dlančnike, komolčnike in kolenčnike. Vse to naj bo primerne velikosti. Brez te obvezne opreme naj otrok ne stopi na asfalt, saj se lahko kaj hitro zgodi nepotrebna nesreča, ki ga bo odvrnila od rekreacije. Vadite na zavarovanem praznem parkirišču ali na dvorišču. Če vam je ta oblika rekreacije blizu, otroka poučujte sami, če ne, naj se raje udeleži krajšega tečaja, kjer se bo navadil pravilne vožnje in ustavljanja. Vsi triki lahko sledijo, ko se dobro naučite osnov.