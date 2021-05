Razkriški kot je v občini Razkrižje, ki leži v severovzhodnem delu Slovenije, tik ob slovensko-hrvaški meji. Čeprav je med manjšimi slovenskimi občinami, je na njenem prostoru nadpovprečno veliko turističnih zanimivosti. Sprehod po Razkriškem kotu večina obiskovalcev začne pri Ivanovem izviru, ki je biser naravne dediščine destinacije, njegova izvirska voda pa ugodno vpliva na počutje in zdravje. Mnogo ljudi verjame, da pomaga k dobremu vidu in odpravi golšavosti.

»K temu izviru redno prihajam, popijem nekaj požirkov vode, si umijem oči in postanem najmanj deset minut. Potem se počutim polna energije. Ta voda je zelo zdravilna; od domačinov sem slišala, da je možakar, ki je nekaj mesecev čakal na operacijo ščitnice, med tem časom trikrat na teden prihajal k izviru. Ščitnica mu je po nekaj tednih spet normalno delovala, operacije ni potreboval,« pripoveduje Marjeta Karas iz Murske Sobote. Prav pri Ivanovem izviru je zdravilna energijska točka za ščitnico. Tovrstnih točk na turistični poti od Ivanovega izvira vzdolž reke Ščavnice je kar 22, ob katerih so klopce, kjer se obiskovalci sprostijo in napolnijo z zdravilno zemeljsko energijo. Območje je energijsko zelo močno, med drugimi pa so točke: za odpravljanje negativnih vzorcev, za krvno-žilni sistem, ledvice, zoper stres, arteriosklerozo, za tanko in debelo črevo, proti ženskim težavam, za limfne žleze in bezgavke, osteoporozo, vratna vretenca…

Razkrižje – križpotje, ki združuje

Ima pa Razkrižje še veliko zanimivosti, med drugim vaške muzeje, ki ohranjajo obrt kovaštva, kolarstva, dimnikarstva, čevljarstva, umetnost žganjekuhe, vaški ogledni samooskrbni vrt, potočni mlin, najvišji slap v Pomurju, na ogled so še stara mlatilnica ter vrsta drugega starega kmečkega orodja. Gostoljubni domačini se radi pohvalijo, da imajo izjemnega župana Stanka Ivanušiča, ki je zelo povezovalen in mu je še kako mar za razvoj občine, še posebej turizem. Ponosno povedo, da »živijo v Razkrižju – križpotju, ki združuje«. In dodajo, da je občina prejela že več priznanj in osvojila v vseslovenski akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna Turistične zveze Slovenije drugo in tretje mesto za najboljšo tematsko pot v Pomurju, Pot kulturne in naravne dediščine Razkriški kot. Občina je vključena tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma, saj se predstavlja kot okolju in družbi prijazna destinacija.