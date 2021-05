"Glede na to, da prihaja res veliko cepiva, pa mislim, da nima smisla več zadrževati te bariere, ne glede na to, da vsi nad 50 letom starosti še niso cepljeni," je dejala. Če bi se cepljenje odprlo za vse, pa bi bilo po njenem mnenju prav, da bi se odprlo "za vse z vsemi cepivi".

Na vprašanje, ali je to že predlog svetovalne skupine, je odvrnila, da posebej sicer ne, saj se skupina bolj ukvarja z neposredno strokovnimi vprašanji, denimo o primernosti določenih cepiv za neko starostno skupino, o vprašanju cepljenja prebolevnikov z enim odmerkom in podobno. Če bi jih povprašali o takšni možnosti, pa se bo svetovalna skupina sestala in po svojih močeh odgovorila tudi na to.

Ob tem se je Beovićeva odzvala na nekatere nedoslednosti pri cepljenju po starostnih skupinah. Pojasnila je, da so v osnovi želeli zaščititi najbolj ranljive. To je po njeni oceni imelo kar dober vpliv na stanje v bolnišnicah in na število smrti covidnih bolnikov. "Zdaj pa smo v vmesni fazi, ko imamo posamezne občine, ki nimajo veliko starejših ljudi ali pa ti odpovedujejo, potem pa cepijo mlajše," je pojasnila.

Prihaja do neenakosti Tako se cepivo čim prej porabi in tudi nekateri mlajši so za cepljenje zainteresirani. Zato prihaja do nekaterih neenakosti in bi bilo po njeni oceni smiselno, da se cepljenje odpre za vse zainteresirane, in teh je v Sloveniji po zadnjih anketah vse več, je dejala Beovićeva. Pri tem bi bilo s pomočjo skupne aplikacije za cepljenje, ki bi veljala za vso državo, mogoče vzpostaviti podoben sistem kot pri napotnicah, ki jo je mogoče uveljavljati kjer koli, kjer bi prišli prej na vrsto. Takšna aplikacija naj bi bila pripravljena že v kakšnem tednu. Ali bo do 15. junija precepljenost dejansko dosegla 60 odstotkov, je po njenih besedah "odvisno od vseh nas". Sama meni, da bi si vsakdo moral postaviti vprašanje, kako hitro bo prišel do cepiva, in ne tega, ali se sploh cepiti oz. s katerim cepivom se cepiti. S 60-odstotno precepljenostjo prebivalstva si namreč po njenih besedah "lahko privoščimo bistveno drugačno življenje v državi".