Kot sta na novinarski konferenci po srečanju spomnila ministra, obisk sovpada z deseto obletnico podpisa strateškega partnerstva med državama. Velik del pogovorov sta namenila načrtom za krepitev dvostranskega sodelovanja, sta povedala ter pri tem posebej izpostavila željo po krepitvi neposrednih naložb ter krepitvi in obenem uravnoteženju blagovne menjave med državama.

Slednja trenutno presega dve milijardi dolarjev letno, je povedal Cavusoglu, a je močno neuravnotežena v korist Turčije.

Turški gost se je Sloveniji med drugim zahvalil za izkazano zaupanje turškim podjetjem, saj so ta v zadnjem času na razpisih dobila kar nekaj infrastrukturnih projektov pri nas, medtem ko je Logar pozdravil dejstvo, da je turški prevoznik Turkish Airlines tudi v času pandemije covida-19 ohranil neposredno povezavo med državama.

Pomemben del srečanja sta sogovornika namenila slovenskemu predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta. Logar je gostu podrobno predstavil prednostne naloge predsedovanja, Turčija pa je vse predstavljeno po besedah Cavusogluja "z veseljem podprla".

Na vprašanje o konkretnih prioritetah Slovenije kot predsedujoče glede odnosov unije s Turčijo je Logar pojasnil, da si bo naša država prizadevala za izboljšanje dialoga in napredek pri "odprtih dosjejih" ter bo "igrala zelo konstruktivno vlogo" - tudi pri konkretnih vprašanjih, kot so nadgradnja carinske unije in vizumska liberalizacija.

Odnosi s Turčijo so postali še posebej aktualni po veliki begunski krizi leta 2015, na katero se je EU med drugim odzvala s sklenitvijo sporazuma s Turčijo, ki pa nikoli ni bil v celoti izpolnjen in potrebuje prenovo. Odnosi so se sicer v minulih letih močno poslabšali.

V želji po njihovem resetiranju so voditelji članic EU marca letos Ankari ponudili - ob določenih pogojih - postopno krepitev sodelovanja na številnih področjih v skupnem interesu. Med drugim so izrazili pripravljenost na razpravo o posodobitvi carinske unije s Turčijo ter nadaljnji finančni podpori pri reševanju vprašanja beguncev v Turčiji.

Aprila je sledil obisk predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela v Ankari, ki pa ga je zaznamoval protokolarni incident.

Cavusoglu je odgovornost za ta incident danes znova pripisal evropski strani, obenem pa zatrdil, da so bili aprilski pogovori sicer "zelo odprti in odkriti" ter da je "atmosfera v odnosih med EU in Turčijo veliko boljša", kot je bilo na koncu videti.

Voditelja sta Ankari ob obisku tudi predala jasno sporočilo - da se EU glede spoštovanja človekovih pravic v Turčiji ne bo pogajala. V zvezi s tem je turški minister danes zatrdil, da Turčija "zelo visoko vrednoti" človekove pravice in v zvezi s tem izvaja pomembne reforme.

Obenem je ponovil očitek, da do kršitev človekovih pravic prihaja tudi v državah članicah EU in da moramo na tem delati vsi. Posebej je opozoril na islamofobijo ter napade na manjšine in migrante.

Glede izstopa Turčije iz istanbulske konvencije o pravicah žensk je podobno spomnil, da tudi nekatere države članice unije konvencije niso podpisale, da so mnoge, vključno s Slovenijo, izrazile zadržke ter da je to težavna tema - ne zaradi pravic žensk kot takih, ampak zaradi drugih vprašanj.

Visoko na dnevnem redu danes je bila še razprava o aktualnih regionalnih vprašanjih, med drugim o Libiji, Siriji in Afganistanu, a predvsem o Zahodnem Balkanu. Kot je izpostavil Cavusoglu, imata tu državi skupne interese in skrbi. Želita si predvsem stabilnost in blaginjo regije, bolj vključevalno politiko in zoperstavljanje vsem delitvam, po etničnih ali drugih linijah.

Turški minister ima na programu obiska v Ljubljani predvideni tudi srečanji s premierjem Janezom Janšo in predsednikom republike Borutom Pahorjem.