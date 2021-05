Letošnja finalista nogometne lige prvakov bosta znana po povratnih tekmah v Angliji. Manchester City drevi gosti PSG, Chelsea pa jutri zvečer Real Madrid. Manchester City je tik pred osvojitvijo tretjega naslova angleškega prvaka v zadnjih štirih letih, saj ima pred mestnim tekmecem Unitedom 13 točk prednosti, obenem ima po zmagi v Parizu z 2:1 sijajno izhodišče, da si priigra prvi finale lige prvakov v zgodovini kluba.

»Za preboj v finale bomo morali odigrati popolno tekmo. Igramo proti moštvu, ki ima v svojih vrstah verjetno najbolj nadarjene igralce na svetu, ne gre le za enega ali dva. Imajo kakovost, da tekmo lahko odločijo z eno potezo. Mi se jim lahko zoperstavimo le kot ekipa, ki verjame v uspeh. Morali bomo igrati bolj agresivno z žogo in brez nje. Le tako bomo odigrali dobro tekmo,« je izpostavil trener Manchestra Cityja Pep Guardiola in dodal, da 80 odstotkov igralcev njegove ekipe še nikoli ni igralo v polfinalu lige prvakov. Katalonec se lahko pohvali z novim mejnikom, da je ekipa pod njegovim vodstvom v petih letih dosegla že 700 golov. V ligi prvakov ima v letošnji sezoni deset zmag in en remi.

Serijski francoski prvak PSG doma bije hudo bitko za naslov prvaka (trenutno zaostaja točko za Lillom), drevi pa potrebuje sanjsko predstavo na Etihadu, da izničijo zaostanek s prve tekme v Parizu. PSG na prvi tekmi ni bil na ravni predstav, s katerimi je izločil velikana Barcelono in Bayern. Parižani stavijo na tradicijo, da so bili letos zelo uspešni na gostovanjih. »Pričakujem pravo bitko. Dodatno samozavest nam vliva to, da smo bili letos zelo dobri na gostovanjih. Na katerem koli igrišču lahko zabijemo več golov. Ker City v svojem DNK nima obrambnega sloga igre, pričakujem odprto tekmo. Zanesljivo se City ne bo zaprl in zgolj čakal na naše napake in protinapade. Prišel je čas za prvi poraz Manchestra Citya v letošnji sezoni. Naš zaostanek s prve tekme ni takšen, da ne bi imeli možnosti,« je samozavestna napoved Argentinca na klopi PSG Mauricia Pochettina, ki je temeljito analiziral drugi polčas tekme v Parizu, ko so Angleži zaostanek 0:1 spremenili v zmago. Ugotovil je, da je bil City na prvi tekmi zelo oster in agresiven, na kar niso bili pripravljeni, in napovedal, da so se posvetili tudi temu segmentu igre. Načrt je, da v prvem polčasu zabijejo vodilni gol, s katerim bi v vrste gostiteljev vnesli nemir in nervozo.

Semafor lige prvakov Polfinale, povratni tekmi, danes ob 21. uri: Manchester City – PSG (prva tekma 1:2), jutri ob 21. uri: Chelsea – Real Madrid (1:1). Finale: 29. maja v Carigradu.