Poziv Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) po Štrukljevih besedah na nek način predstavlja ovrednotenje enoletnega dela na področju vzgoje in izobraževanja. "To sodbo je treba izreči, ne glede na to, kakšne bodo posledice in ali bo ministrica sploh reagirala na oceno, ki jo bo dobila. Pomembno je, da se ve, kaj zaposleni v vzgoji in izobraževanju o vodenju resorja mislimo, in da to povemo na glas," je na današnji novinarski konferenci dejal Štrukelj.

Podpise pod poziv za odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport bodo zbirali izključno med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, in sicer od srede do petka, 14. maja. Odločitev, ali bodo prispevali podpis, bo tokrat izključno v rokah zaposlenih, je ob tem poudarila predsednica glavnega odbora Sviza Jelka Velički.

Pojasnila je, zakaj so se v sindikatu odločili za ta korak: "Po letu dni, odkar ministrica vodi resor, se je izkazalo, da preprosto ni kos nalogam in da njeno vztrajanje na čelu ministrstva škodi kakovosti vzgoje in izobraževanja."

Kustečeva po njenih besedah ni prednostno izpostavljala niti zagovarjala ciljev, potreb in idej vzgoje in izobraževanja, prav tako ni pokazala volje in pripravljenosti za dialog z zaposlenimi. »Vztrajno je odklanjala in ignorirala naše pozive, da bi lahko odločali pri oblikovanju ukrepov, ki posegajo na področje naše dejavnosti,« je poudarila.

Po njeni oceni je odklanjanje spoštljivega in enakovrednega dogovarjanja eden od ključnih razlogov, da so se ukrepi v šolskem polju sprejemali prehitro, bili velikokrat nedorečeni ali celo zgrešeni in škodljivi. Ob tem je opozorila, da so bili šole in vrtci vsekakor zaprti predolgo, velike posledice pa se in se še bodo kazale v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu.

Ministrici je med drugim še očitala, da je po eni strani idealizirala kakovost izobraževanja na daljavo, po drugi pa se je »do učiteljev vedla skrajno žaljivo, ko je namigovala, da do epidemije covida-19 nismo znali prižgati niti računalnika«.

Ravnanje Kustečeve jih je po besedah Veličkijeve pripeljalo do vprašanja, kdo pravzaprav vodi resor izobraževanja. »Ona po vsej verjetnosti ne,« je sklenila.

Tudi Štrukelj je opozoril na to, da v zadnjem letu nimamo več izobraževalne politike oziroma se ta oblikuje zunaj resorja vzgoje in izobraževanja. »Zelo arbitrarno in naključno jo enkrat vodi predsednik vlade, drugič minister za zdravje ...« je dodal.

Ta problem po njegovi oceni najbolje ilustrira »bizarna izjava" ministrice, da se bodo zadeve uredile same po sebi. "To izjavo je treba brati drugače: vemo, da se stvari ne urejajo same po sebi, ampak jih urejajo drugi,« je še opozoril Štrukelj. Kot je dodal, največja žrtev neustreznega odnosa do izobraževanja niso zaposleni, pač pa so to otroci, učenci, dijaki in študenti, ki bodo plačali nepotrebno visoko ceno.