Spodnja postelja ima izvlečna predala za shranjevanje igrač, po želji pa ju je možno preoblikovati v izvlečno posteljo za dodatno ležišče. Zaradi večje odprtosti in manjše utesnjenosti je na zgornjem ležišču raster različnih odprtin.

V otroški sobi je umeščena tudi visoka štiridelna omara, namenjena shranjevanju oblačil. V kotu sobe je miza za prvošolca s predalnikom za shranjevanje potrebščin. V rožnati barvi predlagam manjšo mizo in stol za deklico. Soba je obarvana v svetle tone, ki so primerni za otroške sobe. Primarni beli barvi so dodani še nekateri svetli odtenki modre, rumene, rožnate in naravnega lesa.

Brina Ana Lukić, študentka notranje opreme; Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem