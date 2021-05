V ponedeljek je bilo ob opravljenih 4024 PCR-testih in 44.775 hitrih antigenskih testih potrjenih 894 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR-testov je znašal 22,2 odstotka. V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom, ko so potrdili 807 novih okužb, je bilo tokrat okužb za 10,8 odstotka več, a je bilo opravljenih tudi za dobrih deset odstotkov več PCR testov in za približno 40 odstotkov več hitrih testov.

V bolnišnicah je trenutno 584 covidnih bolnikov, 24 manj kot včeraj, intenzivno nego jih potrebuje 143 ali štirje manj kot dan prej. Umrle so še štiri osebe. Število sprejemov v bolnišnice še vedno ostaja visoko, samo včeraj je bilo na novo sprejetih 54 pacientov, odpuščenih jih je bilo 74.

V državi je po podatkih sledilnika covida 19 aktivno okuženih 9675 oseb, kar je 1,8 odstotka več kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa se je zvišalo s 661 na 675. 14-dnevna incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev na ravni države znaša znaša 456,6. Še vedno je 14-dnevna incidenca najvišja v primorsko-notranjski in zasavski regiji, najnižja pa v obalno-kraški in pomurski.

Inštitut Jožef Štefan, ki dnevno objavlja Prognozo širjenja covid-19 v Sloveniji, sicer ocenjuje, da epidemija počasi upada. Reprodukcijsko število je ocenjeno na R=0,96, kar pomeni, da ena okužena oseba prenese virus na manj kot eno osebo. V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva, trenutno je kužen približno en odstotek prebivalstva oziroma približno vsak 100. prebivalec. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rumeno fazo prešli sredi maja, ugotavljajo pri IJS.

Glede na vladni semafor sproščanja ukrepov se na državni ravni nahajamo v oranžni fazi, kar pomeni, da je tako sedemdnevno povprečje okužb kot število hospitaliziranih bolnikov nižje od 1000. Rumeno fazo bomo dosegli, ko bo sedemdnevno povprečje okužb nižje od 600, v bolnišnicah pa manj kot 500 covidnih pacientov.

Po zadnjih podatkih je bilo s prvim odmerkom cepiva pri nas cepljenih 430.938 ljudi, dva odmerka pa je do zdaj prejelo 216.820 oseb, kar predstavlja 10,3 odstotka, je zavedeno na spletnih straneh NIJZ.