Kdor želi vedeti, katero bolezen ima človek, lahko to ugotovi po barvi seča. Nekdaj je bil »ogled seča« (uroskopija) najpomembnejša metoda ugotavljanja notranjih bolezni. Zato so študiranega zdravnika, fizikusa in medikusa, v srednjem veku in renesansi največkrat upodabljali z urinskim kozarcem kot simbolom. Tako navaja obširen Priročnik samostanskega zdravilstva (izšel pri Založbi Arkadija leta 2008) v poglavju Ledvice v povezavi s sečili in urinom.

Tako kot na splošno zoper celo vrsto bolezni in zdravstvenih težav tudi za pravilno delovanje ledvic velja osnovno pravilo – zdrav način življenja. To pomeni uravnoteženo prehranjevanje z zdravo hrano, ki vsebuje veliko antioksidantov. Priporočljivo je namreč uživati hrano z manj beljakovinami, ne več kot približno 15 dekagramov mesa in mesnih izdelkov na dan in raje več sveže zelenjave in sadja. Lahko tudi globoko zamrznjeno zelenjavo, izogibati pa se je pametno pripravljenim živilom v konzervah. Predvsem, ker vsebujejo nemalo soli, za ledvice pa je znano, da ravno te začimbe ne marajo. Za zdrave ledvice si je dobro privoščiti maline, češnje, marelice, česen, orehe, hren, kuhane hruške, jagode, slive, cvetačo, korenje, zeleno, šparglje, jerebiko, grozdni sok, bučke, paradižnik, kumare. Na dan je treba popiti poltretji liter tekočine, najbolje ne premrzle vode, saj razstruplja ledvice. S tem se je mogoče izogibati tudi morebitnemu nastanku ledvičnih kamnov. Če telo dobi premalo tekočine, se namreč zgosti urin, to pa že pomeni nevarnost za nastanek ledvičnih kamnov. K zdravemu načinu življenja, ki koristi pravilnemu delovanju ledvic, spada tudi redno dnevno gibanje – vsaj 30 minut sprehoda z bolj dinamično hojo. Vzdrževati je treba normalno telesno težo ali jo postopno zmanjševati, če je ta prekomerna. Zdravniki odsvetujejo tudi prekomerno uživanje alkohola, prave kave in opustitev kajenja.

Preiskava krvi in urina – enkrat na leto

Simptomov, da ledvice ne delujejo (več) pravilno, je kar nekaj, med bolj opaznimi pa so otekanje obraza, rok, nog in sklepov, težave s spominom, slaba koncentracija, srbenje kože, izpuščaji na koži, slab zadah. Lahko se pojavi utrujenost, kar kaže morda na slabokrvnost, saj so ledvice odgovorne za ustvarjanje rdečih krvnih telesc. Med najbolj opazne simptome sodi urin – njegova barva (presvetel, pretemen, peneč) in uriniranje (pogosto, redko, večkrat ponoči…). Zdravo je proizvajati razmeroma »redek« urin. Pomembno je tudi redno merjenje krvnega tlaka, zlasti pri starejših, in priporočljive so laboratorijske preiskave krvi in urina vsaj enkrat na leto.

Za preventivo proti ledvičnim kamnom in sploh za pravilno delovanje ledvic je priporočljivo piti čaje iz različnih zeli. Posebno vlogo imata regrat in regratov čaj, saj s svojimi grenčinami spodbujata ledvice ter tok žolča. Med zeliščnimi čaji, ki spodbujajo delovanje ledvic, so še koprivni čaj, ki ga je treba na dan spiti tri skodelice, a po vsaki skodelici še en kozarec vode; pa čaj iz njivske preslice ali korenine navadnega šparglja – slednjega je treba spiti šest skodelic na dan, čaj iz listov breze ter še nekateri čaji za odvajanje vode.