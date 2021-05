Prava izbira za nova doživetja je umik v naravo, obisk gora in hribov. In tja se lahko odpravi vsa družina, potrebujemo le dobro pripravo na pot, predvsem kakovostno obutev in oblačila ter nenazadnje okusno malico in dobro voljo. Tokrat smo za pomladanske enodnevne izlete izbrali tri poti iz vodnika Gorniška potepanja z otroki avtorja Gorazda Goriška, ki je izšel pri Mladinski knjigi.

Mala Mojstrovka – razgled vse do Dolomitov in Visokih Tur

Mala Mojstrovka je najvišji opisani vrh v omenjenem vodniku. »Čeprav izlet ni prav dolg in naporen, moramo upoštevati, da je gora zelo visoka, zato se je treba temu primerno opremiti, v nahrbtniku so obvezna topla oblačila, in se na vrh odpraviti le v zanesljivem vremenu, po možnosti brez napovedanih popoldanskih ploh in neviht.« Vsem staršem avtor vodnika priporoča, da otroke opremijo s čeladami, saj je na poti kar nekaj krušljivih mest, ki so zaradi precejšnjega obiska še nevarnejša in bolj izpostavljena padajočemu kamenju. Le z ustrezno opremo in previdnostjo bo vzpon na visoko goro otrokom ostal v lepem spominu.

Gorišek Turo namerno začne z opozorili, saj se to za tako visoko goro spodobi, sledi pa še malo hribovske geografije. Pogled na reliefni zemljevid Slovenije razkrije, da ima hrbtenica Vzhodnih Julijskih Alp obliko narobe obrnjene črke S. Prelaz Vršič je na vrhu njenega gornjega »trebuha«. Levo od njega se proti Jalovcu (2645 m) in Mangartu (2679 m) vleče greben Mojstrovke (del slednjega je tudi cilj tega izleta), »trebuh« pa se začenja onstran prelaza z bližnjim Prisojnikom (2547m) in njegovim sosedom Razorjem (2601m). Okrog so torej sami težko dostopni velikani Julijcev, a ti naj počakajo, da otroci malo odrastejo.

Z vrha Male Mojstrovke lahko občudujete vse omenjene vrhove in tudi tiste daljne, tja do Dolomitov in Visokih Tur. Precej bližje, malodane pod nogami, ležita dolini Tamar in Planica, onstran prelaza pa pohodnike dobršen del vzpona iz stene Prisojnika opazuje okamnela Ajdovska deklica.«