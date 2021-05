Vse našteto bi se dalo odpraviti, če bi bili ljudje pripravljeni vsaj malce spremeniti svoje ustaljene življenjske navade, je jasen dr. Wang Zili. Svoje znanje in izkušnje si želi prenesti čim širše, saj verjame v moč in uspešnost zdravljenja s pomočjo tradicionalne kitajske medicine (TKM). Pravi, da so videz, barva kože in jezik pri vseh ljudeh različni, naša srca pa so enaka in to nas povezuje. Po njegovih besedah je tudi brskanje po družbenih omrežjih namesto kakovostnega branja resnično slaba navada: »Že tako je veliko objektivnih okoliščin, na katere nimamo vpliva in imamo močan čustveni odziv nanje. Denimo jezo, zaskrbljenost ali strah se da ublažiti s športom in meditacijo, Ljudje, ki denimo radi tečejo, imajo običajno veliko manj čustvenih nihanj in psiholoških težav.«

Ja, všeč mi je Slovenija, ljudje ste prijazni, prijateljski, dobrosrčni, pozdravljate se med seboj. Sosedje ali ljudje na ulici mi vedno zaželijo dober dan, pomagajo najti pot ali nas tujce opomnijo, ko izgubimo ali kje pozabimo denarnico ali telefon. Na Kitajskem se v velikih mestih ljudje v glavnem ne poznajo med seboj.

Res je, delo je bilo seveda zanimivo, ker so bili to profesionalni športniki, torej mladi, ki so bili načeloma dobro razpoloženi in smo imeli zelo sproščene odnose, se šalili. Nekoliko grenak priokus pa je pri delu pustil občutek, da zdravnik ni odgovoren za športnikove uspehe in dobro pripravljenost. Športniki so se namreč ob svojih uspehih in zmagah na tekmovanjih vedno zahvalili le trenerju, na zdravnika, ki jim je vsak dan pomagal z različnimi terapijami, pa so pozabili. Včasih sem se nemočen počutil tudi zato, ker so trenerji zanemarjali mnenje zdravnika. Ko se je športnik poškodoval, utrpel zvin ali zlom, kar zahteva nekaj časa okrevanja, je trener odločil, da mora naslednji dan vseeno na tekmo.

Poleg knjige o spanju sem na spletu objavil znanstvenofantastični roman. Vsak dan si vzamem nekaj časa, da pišem, saj s tem za seboj puščam pečat. S tem, ko pišeš, se odpreš ljudem in te spoznajo. Pisanje pa je tudi moj način sproščanja, saj ob vsakodnevnem delu z ljudmi, ki potrebujejo vso mojo pozornost in znanje, da jim lahko povrnem zdravje, potrebujem počitek, da se revitaliziram in si povrnem energijo. Pisanje me poleg športa najbolj pomirja in veseli. Menim, da bi vsak človek moral imeti kakšen konjiček, ob katerem bi se sprostil in hkrati spočil.

Tretjino časa spimo, zato je spanje res pomembno. V tem času možgani ne nadzirajo telesa, ampak to za nas počne vegetativni sistem, zato z možgani zelo težko aktivno vplivamo na spanec. To se mi zdi zelo zanimivo. Telo in možgani so v času budnosti povsem drugačni kot takrat, ko spimo.

Zakaj spimo? Če se dobro naspimo, lahko naslednji dan bolje delamo in se gibamo. In zakaj delamo in se gibamo? Da lahko zvečer dobro spimo. V svojem poklicu se veliko srečujem s težavami s spanjem, na primer pri študentih, ki se pripravljajo na izpit, pa ponoči ne morejo spati, ker so preveč vznemirjeni. Ali pri ljudeh, ki so tako zaspani, da ves dan komaj čakajo, da se bodo ulegli v posteljo, zvečer pa potem ne morejo zatisniti očesa. Veliko mladih preveč časa nameni igranju računalniških igric, kar povsem poruši njihov ritem budnosti in spanja. Veliko je tudi mladih mamic, ki ne spijo zaradi stresa, pogosto tudi zaradi poporodne depresije. Ali pa ljudi, ki veliko sanjajo in zato njihov spanec ni dovolj kakovosten, zbudijo se utrujeni, pa ne vedo, zakaj. Najpomembnejše je, da najdemo vzrok, zakaj se je nespečnost pojavila, in potem smo na dobri poti do razrešitve težave.

Sodobna medicina je super, seveda jo imamo tudi na Kitajskem. Vendar ne zmore razrešiti vseh težav ali pa jih ne more razrešiti v celoti. Opira se na znanost, patogene, molekularno raven. Problem je, ker veliko zdravil sodobne medicine povzroča tudi hude stranske učinke. Zelo dobra je pri operativnih posegih. Vendar tudi pri operacijah lahko pride do zapletov. Pri omrtvelosti obraznega živca na primer sodobna medicina uporablja injekcije hialuronske kisline, ki so kot kozmetični poseg in lahko spremenijo videz obraza. Pri migrenah ima na voljo samo protibolečinska zdravila, ki migren samih ne odpravijo.

Sodobna medicina je seveda dobra in nepogrešljiva, vendar pri številnih težavah obstajajo boljši in manj invazivni načini zdravljenja. Sodobna medicina na večino bolezni in težav gleda ločeno, partikularno, medtem ko TKM človeka obravnava celostno in ima zato s tega vidika določene prednosti. TKM se je razvila pred tisočletji, ko še ni bilo na voljo moderne znanosti, zato je tudi našla določene načine reševanja težav, ki so drugačni. Na primer pri glavobolih so ugotovili, da jih s pritiskanjem določenih točk lahko olajšamo.

Ker sodobna medicina ni popolna. Kitajski zdravnik lahko razreši nekatere težave, ki jih zdravnik sodobne medicine ne more – in seveda obrnjeno. Stari Kitajci so se domislili veliko različnih načinov za veliko različnih težav. Niso imeli sodobne kemije, znanosti, zato so bile vse njihove metode naravne, kar je dodatna prednost. Kitajska je velika in ima veliko rastlin, zelišč. Tudi z opazovanjem živali so se veliko naučili o zeliščih, saj živali nagonsko vedo, katero rastlino morajo jesti, če se slabo počutijo. Pred tisočletji so odkrili, da lahko ob bolečinah s kamnom pritiskajo na bolečo točko in bolečina počasi zbledi. To so bili začetki akupunkture, kot jo poznamo danes, seveda pa se je v tisočletjih še veliko razvijala in dopolnjevala. Bolečino na enem delu telesa lahko olajšamo tudi s stimulacijo določenih točk na drugih delih telesa. TKM je znanje nabirala na podlagi izkušenj, empiričnega preizkušanja. Recimo vedeli so: če smo na soncu, porjavimo, če pijemo mleko, se okrepimo. Niso pa poznali znanstvenega vzroka za to: da koža porjavi, so odgovorne pigmentne celice; v mleku in jajcih je veliko beljakovin, ki krepijo telo. Oni so to razlagali tako, da na soncu vsrkamo sončevo energijo jang, tudi za mleko in jajca so rekli, da sta vira energije jang. Nasprotje energiji jang je energija jin in na tej podlagi se je razvila cela teorija, ki svet in človeka razlaga s pomočjo analogij. Ker TKM temelji na empiričnem preizkušanju, najbolj pomaga pri starih boleznih, ki so že dolgo del naših izkušenj. Pri novih boleznih si te izkušnje šele nabira. Vsaka civilizacija ima svojo tradicionalno medicino, tudi evropska in druge (Grčija, Rim, Indija, Iran), vsi so poskušali zdraviti bolezni z določenimi zelišči. Kitajska je pri tem drugačna le v tem, da je v nekem trenutku TKM postala institucionalizirana, zato je njen prenos iz generacije v generacijo res močan, študij kitajske medicine pa je na Kitajskem prav tako spoštovan kot študij zahodne medicine. Tudi državne bolnišnice in raziskovalni inštituti so podvojeni ali kombinirani, ne tako kot drugje po svetu, kjer v njih izvajajo samo sodobno medicino.

Predvsem so problemi različni. Slovenija ima podobno izražene probleme kot naš kitajski jug oziroma provinca Šandong; pijejo alkohol, jedo hladne in zelo kalorične ter sladke stvari. Slovenci pijejo veliko kave – v nasprotju s Kitajci, in to lahko povzroča pogoste težave z glavoboli. V Sloveniji so ti pogosti, zaradi uživanja hladne hrane je precej težav tudi s presnovo. Na Kitajskem je po drugi strani več težav na področju pljuč, ker ljudje veliko kadijo in tudi zaradi onesnaženega zraka. Kljub temu pa je v Sloveniji opaziti več depresije, morda ker je manj ljudi in so razdalje med njimi večje. Na Kitajskem tega ni, morda zato, ker je vedno kdo zraven, da se lahko pomeniš. Slovenci tudi bolj čutijo vremenske vplive: veliko ljudi denimo poroča, da ob polni luni ne spijo.

Akupunktura je terapija, s katero dosegamo ravnovesje celotnega telesa. Ne vpliva le na fizično telo, temveč tudi na naša čustva, na naš duhovni jaz. Vsak meridijan (energijski kanal) je povezan z določenim organom, tkivom, čutilnim organom… S tem, ko aktiviramo meridijane, se v telesu začne proces samozdravljenja, pa naj bo to na naši fizični ali mentalni, duševni, čustveni ravni. Zato so možne tudi reakcije, na primer, da se ob akupunkturi zjočemo ali postanemo jezni, zaspani…, saj želi telo iz sebe odpraviti vse, česar ne potrebuje. In veliko ljudi na to ni pripravljenih ali pa menijo, da so ti stranski učinki odraz, da terapija pri njih ne deluje, ne pomaga. Pozabijo pa se vprašati, koliko potlačenih misli, občutkov, čustev in neizrečenih besed se je v mnogih letih nabralo v njihovi notranjosti in je s pomočjo akupunkture prišel čas, da se tega osvobodijo in pozdravijo, zacelijo svoje rane. O tem bi lahko govoril veliko, dejstvo pa je, da razen pri tumorjih ali zlomih kosti akupunktura pomaga čisto pri vseh težavah. Pomaga pa tudi pri lajšanju stranskih učinkov kemoterapij in pri okrevanju po operacijah ter pri sami rehabilitaciji. Tudi zdravi ljudje imajo lahko veliko korist, prav tako se športniki z njo hitreje regenerirajo ter so v boljši fizični in psihični pripravljenosti za trening ali tekme. Napačno je namreč mišljenje, da je kitajska medicina le za zdravljenje, saj je njena osnova preventiva. In če bi si vsi vsaj enkrat na leto privoščili osem ali deset terapij, bi bilo veliko manj bolezni in težav, saj bi se ohranjalo zdravo ravnovesje v telesu.

Terapij in kombinacij je v TKM veliko, sama akupunktura se mnogokrat kombinira še s terapevtsko masažo tuina (sploh pri bolečinah) ali z aurikuloterapijo, ventuzami, z zeliščno medicino ali tehniko guaša. Vsak posameznik je unikaten, tako je tudi sama terapija vedno prilagojena posamezniku. Zelišča so zelo pomemben del terapije na Kitajskem, saj pomagajo pri nespečnostih, migrenah, menstrualnih težavah, gripi, prebavnih motnjah, utrujenosti… Zelišča pomagajo uravnati energijo po telesu ter so del drugih terapij na Kitajskem in se jih lahko uživa dalj časa neprekinjeno.