Danes osrednji prostor v stanovanju pomeni dnevna soba, ki je povezana s kuhinjo in jedilnico. Ta prostor je središče dogajanja družine in prijateljev, sorodnikov in drugih obiskovalcev. Ne glede na velikost dnevne sobe je pomembno, da je prosto predvsem njeno središče, da lahko energija kroži po prostoru in med predmeti, ki so v njej.

Najprimernejša talna obloga je parket, naraven les, enako velja za izbiro pohištva. Če se le da, naj bo pri pohištvu čim manj stekla in kovine, saj sta to hladna materiala. Pozornost velja nameniti tudi električnim napravam, saj te oddajajo negativno energijo tudi, ko so izključene. Te naprave je zato priporočljivo imeti zaprte v omari, kjer je omogočeno kroženje zraka.

»Vse pohištvo, pa naj gre za omare, mize, sedeže, police in drugo, naj bi imelo čim bolj zaobljene robove, s čimer preprečimo škodljiv učinek ostre energije. Če pa je pohištvo drugačno, si lahko pomagate z mehkimi materiali in predmeti, kot so blazine ali namizni prti, pa tudi rastline z okroglimi listi, ki povrhu skrbijo še za ubrane energijske tokove ter svež zrak,« pravijo zagovorniki feng šuja.

Če pa so si okna in vrata neposredno nasproti, kar pomeni, da grozi pobeg energije, si lahko pomagamo z lažjimi predelnimi predmeti ali rastlinami, ki preprečijo pobeg energijskega toka. Osvetlitev je pomembna tudi v večernih urah, dobrodošla je neposredna razsvetljava z lučmi, ki usmerjajo svetlobo navzgor, te naredijo prostor prijeten in enakomerno razsvetljen.

Tudi izbira barve sten je pomembna za pozitivno splošno razpoloženje. V dnevnem prostoru pomirjujoče delujejo svetlo rumena, prijazno rožnata, svetli zemeljski toni ali topla oranžna barva. Lahko pa se odločite tudi za nevsiljive vzorčaste tapete. »Za okna velja enako kot za celoten prostor: če so vedno čista in jasna, lahko sončna svetloba neovirano prodira v prostor in poživljajoče deluje na prebivalce. Zatorej ne zapirajmo oken s čezmerno količino rastlin, predmetov ali zaves,« opozarjajo avtorji priročnika.

V kuhinji sta red in čistoča na prvem mestu. Tudi tam velja, da se moramo pri oblikovanju izogniti vsem koničastim kotom in robovom. »Površine naj bodo proste, to velja tudi za stene, saj tako omogočajo boljši pretok energije, misli in ustvarjalnosti. Tudi kuhinja naj bo svetla in prijazna, taka, da jo lahko zlahka prezračimo, zvečer pa dobro osvetljena,« opozarjajo strokovnjaki za feng šuj.

Čiščenje omare prinaša čistočo tudi v naše glave

Za spalnico veljajo enaka osnovna pravila kot za druge prostore. Čistoča in red sta pogoja za mirno in sproščeno bivanje v tej sobi. Prav tako je ne smemo prenapolniti s pohištvom in okrasnimi predmeti. Prenapolnjenost deluje utesnjujoče in preprečuje kroženje energije. Tudi rastline z okroglimi listi naj najdejo prostor v spalnici, a teh naj ne bo preveč. Ogledala optično povečajo prostor in so dobrodošla v vseh sobah, le v spalnici ne, saj med spanjem onemogočajo razgradnjo stresa. Prav tako v spalnico ne vnašajte svetlečih materialov in stekla. V spalnici poskrbite še za ureditev omar in ločite se od odvečnih oblačil, ki jih ne nosite. Čiščenje omare prinaša čistočo tudi v naše glave. Poskrbite za red in preglednost nad vsebino v omarah in predalnikih, to bo vneslo mir in red tudi v vaše misli. Enako velja za pohištvo v otroški sobi.

»Otroška soba je prostor, kjer spodbujamo dejavnost in ustvarjalnost, ponoči pa prijetno spanje. Če si sobo deli več otrok, mora vsak od njih imeti svoj prostor, kamor se lahko umakne. Ureditev tega prostora naj se prepusti otroku, saj ta najbolj ve, kaj mu ugaja,« opominjajo opremljevalci bivanjskih prostorov. Zatorej urejenost po osebnem občutku, tokrat otroka, sodi tudi v ta prostor.

V nasprotju z drugimi sobami v otroško rastline ne sodijo. Če se le da, se v otroško sobo ne namesti niti električnih naprav, kot sta televizor in računalnik. Za dober pretok energije v otroški sobi to vsak večer pospravimo, ko so otroci dovolj veliki, pa na pospravljanje navadimo njih. Čez noč naj bodo vrata zaprta, na oknih pa spuščene rolete ali nameščena debelejša zatemnitvena zavesa.

Otroška soba ima lahko mehko preprogo in prevladujejo naj vesele slike. Vse našteto spodbuja ustvarjalnost.