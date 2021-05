V prvi slovenski nogometni ligi je do konca tekmovanja še pet krogov, ki bodo zaradi bojev za prvaka, evropske vozovnice in obstanek dramatični. Od danes do četrtka bodo odigrali tekme 32. kroga. Olimpija ima v boju za prvaka pet točk naskoka pred zasledovalci, vendar jo čaka peklenskih deset dni. Jutri derbi Ljubljanske kotline v Domžalah, v nedeljo večni slovenski derbi z Mariborom v Stožicah in prihodnjo sredo še polfinale slovenskega pokala z Domžalami. Olimpija se v finišu sezone muči s tekmeci, forma je skromna, vidno utrujeni igralski kader pa vse ožji. Jutri bosta v Domžalah zaradi kartonov manjkala kapetan Elšnik in Bosić.

Za Maribor je današnja tekma s Taborom kot naročena, da naredi korak iz krize, saj so Sežanci, kjer Igor Božič dokazuje svojo nadarjenost za trenerja, povsem mirni v sredini lestvice. Grk Hristos Rovas, najboljši strelec kluba (9 golov), je s Kraševci že predčasno prekinil pogodbo. Trener Maribora Simon Rožman poskuša vse mogoče trike, med drugim je prečrtal izkušena vezista Derviševića in Cretuja, a moštvo še naprej izgublja točke. Medtem ko so v boju za prvaka vse oči uprte v dvoboj Olimpije in Maribora, mnogi pozabljajo na Muro. Prekmurci za Olimpijo zastajajo šest točk, za Mariborom le še eno, a imajo močnega aduta v dobri formi, ki so jo demonstrirali z zmagama proti Olimpiji in Gorici, zdaj pa jih čakata dve lahki tekmi doma s Koprom in Bravom. Mura je v podobnem položaju kot lani Celje, ki je z napadom iz ozadja prišlo do naslova državnega prvaka.

Pari 32. kroga, danes ob 15. uri: Bravo – Celje, ob 16.45: Maribor – Tabor, jutri ob 15. uri: Mura – Koper, ob 17.15: Domžale – Olimpija, četrtek ob 17. uri: Aluminij – Gorica.