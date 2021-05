V slovenskem košarkarskem državnem prvenstvu je čas za najbolj zanimiv del sezone – končnico. Zaradi epidemije koronavirusa najboljših osem moštev tokrat vmes čakajo še zaključni boji v pokalu Spar, tako da bo urnik strnjen in naporen. Glavni favorit za obe lovoriki je jasen – Cedevita Olimpija.

Ljubljančani imajo v letošnji sezoni moštvo, ki v slovenski konkurenci ne bi smelo imeti težav pri pohodu na državno in pokalno lovoriko. O tem nenazadnje priča tudi vseh dosedanjih pet tekem proti na papirju drugi najbolj kakovostni ekipi Krki, saj so zmaji dobili vseh pet. Ob tem na klopi sedi Jurica Golemac, ki je že pri Primorski dokazal, da svojim igralcem ne dopušča nikakršnega podcenjevanja nasprotnika, kar je izpostavil tudi tokrat. »Sklepni del sezone začenjamo motivirani, da naslov državnega prvaka vrnemo nazaj v Stožice. Prva preizkušnja na naši poti je četrtfinalni niz s Hopsi. Ekipo s Polzele zelo spoštujemo, vedno igra hitro, moderno košarko, zato nas zagotovo ne čaka lahko delo. Dati bomo morali vse od sebe in ne podcenjevati nikogar. Fante moramo prepričati, da ne bo lahko in da morajo dati vse od sebe, tako kot že skozi celotno sezono,« pravi Jurica Golemac. Trenerju Hopsov Boštjanu Kuharju je jasno, kdo je favorit. »Tekmi proti nespornemu favoritu letošnjega prvenstva Cedeviti Olimpiji sta za nas bolj revialnega značaja.«

Na drugih tekmah bo Krka proti Šentjurju prav tako v vlogi izrazitega favorita, medtem ko para Rogaška – Podčetrtek in Helios – Šenčur obetata bolj izenačena boja. Vse tekme se bodo danes začele ob 19. uri, povratne bodo v četrtek, morebitna tretje pa v soboto.