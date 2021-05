Ni vsaka kritika napad na Koželjev opus

Konec tedna so zaplapolale zastave ob Trgu republike, ki jih je ljubljanska občina postavila, da bi počastila slovensko predsedovanje Svetu EU, ki se bo, tako kot leta 2008, v pretežni meri dogajalo na Brdu pri Kranju. Čeprav gre za prestolnico predsedujoče države, vlada ni vključila občine v priprave na predsedovanje, o katerem tu in tam kaj izvedo le iz medijev, je na novinarski konferenci, ki so jo sklicali po plazu kritik na račun postavitve visokih drogov med Trgom republike in parlamentom, tarnal ljubljanski župan Zoran Janković. Zamera do vlade, ki naj bi še enkrat več pokazala, da ji je za promocijo njenega glavnega mesta malo mar, je bila očitna.