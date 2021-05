Z roko v roki v podporo opoziciji

Včeraj se je pri slovenskem zunanjem ministru Anžetu Logarju zglasila voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska. Minister Logar je izrazil solidarnost, sodelovanje in podporo miroljubnim prizadevanjem opozicije, da se vzpostavi vključujoč politični dialog med opozicijo in oblastmi, ki bo vodil do novih svobodnih in poštenih volitev.