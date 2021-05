Iz Šlezije na Poljskem sta se v domovino vrnila slovenska atleta Anita Horvat in Žan Rudolf, ki sta konec minulega tedna na svetovnem prvenstvu mešanih štafet v disciplini 2 x 2 x 400 m osvojila bronasti kolajni. Disciplina sicer ni olimpijska, je pa izjemno atraktivna, saj tekača v razmaku manj kot minute dvakrat premagata stadionski krog. Junaka sta bila danes deležna sprejema v prostorih Atletske zveze Slovenije na Letališki ulici v Ljubljani.

Dolga leta je bila paradna disciplina Anite Horvat tek na 400 m, na slovenskih mitingih pa se je večkrat preizkusila tudi na 200 m. V zadnjem letu se je posvetila teku na 800 m, vzdržljivostna kondicija pa ji je prišla prav v boju za kolajno na Poljskem. Žan Rudolf je sicer tekač na 800 m, a se vsaj na slovenskih mitingih večkrat preizkusi tudi v teku na 400 m. Skupaj sta sestavila obetavno dvojico za nov uspeh slovenske atletike. S časom 3:41,95 sta morala priznati premoč le Poljski (3:40,91) in Keniji (3:41,79). Kako močna je bila konkurenca v Šleziji, kaže podatek, da sta za Poljsko tekmovala letošnji evropski dvoranski prvak na 800 m Patryk Dobek ter olimpijska finalistka in srebrna z dvoranskega EP na 800 m Joanna Jozwik. Za Kenijo pa svetovni podprvak na 800 m Ferguson Cheruiyot Rotich in obetavna atletinja Naomi Korir.

Žan Rudolf idejni oče projekta »Ker nimamo izkušenj s tovrstnih tekmovanj, pred startom nisem vedela, kako razporediti moči. V kasnejšem posnetku sem se prepričala, da bi lahko prvih 400 m tekla malce hitreje,« je bila danes po napornem dnevu kritična, a nasmejana Anita Horvat, ki od jeseni ne sodeluje več s trenerjem Rokom Predaničem, temveč se je priključila vadbeni skupini Tevža Korenta, v kateri sta tudi odlični srednje- in dolgoprogašici Maruša Mišmaš in Klara Lukan. »Kdaj natančno bom začela tekmovati v olimpijski sezoni, še ne vem. Veseli me, da sem dobro pripravljena, kar sem dokazala na Poljskem. Maja pa me čaka naporen trening,« je pristavila slovenska rekorderka v teku na 400 m. Žan Rudolf je bil idejni oče štafetnega nastopa. »Veseli me, da je Anita pristopila k projektu. Dalj časa sem si namreč želel, da bi se tako velikega tekmovanja udeležili tudi Slovenci. Res je, da sem napovedoval kolajno pred začetkom, a pot do nje je bila težka,« je pojasnil Žan Rudolf, ki ima bolj začrtane smernice začetka olimpijske sezone. »Drugega junija bom začel tekmovati na Švedskem, konec tistega tedna bom nastopil na državnem prvenstvu, dva dni zatem pa bom že v Turkuju na Finskem,« odgovarja novopečeni očka. »Zavedam se, da bom težko izpolnil normo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Na Japonsko se bom skušal prebiti z osvojenimi točkami, zato bo zelo pomembna izbira tekmovanj. Ena mojih velikih želja je, da bi imel na državnem prvenstvu dobrega narekovalca tempa, saj bi si z vrhunskim rezultatom lahko priboril veliko točk. Sistem točkovanja je zelo zapleten. Ni vselej odvisno, kako hiter si bil, temveč v kako močni konkurenci si dosegel določen rezultat,« pojasnjuje Žan Rudolf.