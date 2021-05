B. Pahor: Da se pod to vlado ruši demokracija? Ne.

Rapa Šuklje, urednica, kritičarka in prevajalka, mi je pripovedovala, da se je Osvobodilni fronti pridružila že kmalu po ustanovitvi, v veliki tajnosti, da ne bi ogrozila svoje družine. Na nekem tajnem sestanku pa je zagledala mamo, sestro in sestrično. Vse štiri so planile v smeh. Vse štiri so v skrbi za druge skrivale svojo udeleženost, a je vsaka zase čutila, da je boj proti okupatorju nekaj, ob čemer ni kaj premišljevati, je enostavno etični imperativ. Rapa je imela takrat rosnih osemnajst let. V kleti hiše, ki jo je nato vse življenje gledala s svojega okna, jo je mesec dni zasliševal gestapovec. Deportirali so jo v Ravensbruck. Preživela je.