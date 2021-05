Pa ne zato, ker bi imel neko hudo potrebo napol gol hoditi po izolskih ulicah in bo zdaj moj ekshibicionizem prizadet. Ampak zato, ker v tem ukrepu vidim kulminacijo butalstva. Človeško telo je najlepša stvaritev narave. V imenu nekega čistunstva se skrivanja telesa ne moremo iti. Katolištvu, ki se golote sramuje, na področju javnega ne bi smelo biti mesta. Pa mu je. Katoliško puritanstvo je prodrlo na področje javnega.

Hkrati občinski svetniki, ki se nad idejo prepovedi in kaznovanja navdušujejo, odlično demonstrirajo Petrovo načelo kompetentnosti (iz znane študije o upravljanju).

Doslej znani svet pred našimi očmi razpada in je treba družbo na novo urediti. To pa je delo za ljudi s kompleksnim razmišljanjem in širšim znanjem. Izolski svetniki to očitno niso. Zato se oklepajo marginalij, ki jih lahko razumejo in obvladujejo. Bistveno pa jim uhaja. Hvala, ne!

Rado Krušič, Žalec