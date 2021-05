Novinarski kolegi na STA kljub vsemu in ne glede na zastraševalno vladno politiko vztrajajo pri neomajnem profesionalnem delu, čeprav je njihova negotovost vsak dan večja. Vztrajamo tudi novinarji v uredništvih vrste medijev, ki smo si svojo verodostojnost zgradili tudi s pomočjo vsebin STA, elementarnih za naše delo(vanje) in za vašo pravico do obveščenosti. Ne odstopamo od zavezanosti odstiranju dejstev in njihovemu umeščanju v kontekste, ki jih vlada očitno ne prenese. Prepričani smo, da tudi kritični bralci, gledalci in poslušalci ne odstopate od pričakovanj, da bo v demokratični državi ohranjeno kritično novinarstvo, da medijska svoboda ne bo kratena in da napadi na novinarje ne bodo sprejemljiva javna retorika.

Na dan svobode medijev zato zaganjamo donacijsko kampanjo #zaobSTAnek. Ne le zaradi solidarnosti v novinarski skupnosti, temveč tudi zaradi vrste odgovornih civilnih pobud s ciljem podpreti STA, da bo še naprej zagotavljala neodvisne novice slovenski in mednarodni javnosti. STA morda še nikoli ni bila tako ogrožena, a hkrati, kot kažejo takojšnji množični odzivi na donacijsko kampanjo, tudi še nikoli tako zaščitena. Večer

Donirajte sredstva za pomoč STA