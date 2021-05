V Nemčiji sprožena preiskava ene največjih evropskih platform s posnetki spolnih zlorab otrok na tako imenovanem temnem spletu je te dni vodila v aretacijo štirih oseb. Vsi so nemški državljani, tri so prijeli v Nemčiji in enega v Paragvaju. Vsak je bil po svoje povezan z omenjenim spletnim mestom, je včeraj sporočil Europol. Predstavniki nemškega kriminalističnega urada v Wiesbadnu pa so pojasnili, da so bili trije administratorji portala, ki so zagotavljali tehnično podporo in nasvete uporabnikom, kako se izogniti, da bi jim preiskovalci prišli na sled. Četrti pa je bil eden najbolj aktivnih uporabnikov platforme, objavil je več kot 3500 prispevkov.

Temno spletno platformo, imenovano Boystown, je ugasnila mednarodna delovna skupina, ki jo je ustanovila nemška zvezna kriminalistična policija, vključeni pa so bili tudi Europol in organi pregona Nizozemske, Švedske, Avstralije, Kanade in ZDA. Spletno mesto za mednarodno izmenjavo otroške pornografije je bilo vzpostavljeno predlani, imelo pa je okoli 400.000 registriranih uporabnikov. Policija je blokirala še nekaj klepetalnic na temnem spletu, ki so jih prav tako uporabljali spolni predatorji. Preiskava pa očitno še zdaleč ni končana. Zaseženi slikovni in video posnetki bodo pomagali pri identifikaciji žrtev zlorabe. Prav tako pričakujejo še več aretacij, so sporočili iz Europola.