Načrte družbe P&P Marketing, ki je del skupine Admiral Slovenija in želi v nakupovalnem centru Planet Kranj odpreti nov igralni salon, je na aprilski seji kranjskega mestnega sveta na daljavo spremljala burna razprava. Pokazala je različna mnenja o tem, odločitve pa mestni svetniki niso sprejeli, saj je kranjski župan Matjaž Rakovec točko umaknil z dnevnega reda pred glasovanjem. Vendar pa bodo o tem, ali bo podjetje, ki želi odpreti svoj deseti igralni salon, to smelo storiti v nakupovalnem središču v Kranju, morali odločati ta teden na izredni seji. MO Kranj je namreč prejela zahtevo ministrstva za finance, naj najpozneje v 15 dneh po prejemu poziva sporoči soglasje k opravljanju igralniške dejavnosti ali razloge za odklonitev soglasja. »Če ministrstvo za finance v navedenem roku stališča MO Kranj ne bo prejelo, bo pristojni organ izdal odločbo tudi brez našega soglasja,« so zapisali na občini.

Novi igralni salon bi deloval na dobrih 400 kvadratnih metrih in bil odprt 24 ur na dan. V njem naj bi bilo 105 igralnih mest, od tega 97 avtomatov in elektronska ruleta z osmimi igralnimi mesti. Delo v njem bi dobilo približno 20 zaposlenih in nekaj študentov. Po besedah direktorja družbe Admiral Klemna Čaleta , ki je pri izračunu upošteval zakonske določbe za obračun koncesnin, bi delovanje salona v kranjsko mestno blagajno prineslo okoli 305.000 evrov letnega prihodka.

Lokacija v Kranju je za investitorja zanimiva, ker med drugim izpolnjuje posebne pogoje pravilnika za to dejavnost, ustreza glede na število prebivalcev, uravnoteženost lokacije s ponudbo prirejanja posebnih iger na srečo in preostalo turistično ponudbo na območju občine. Poleg tega igralni salon ne bi bil v neposredni bližini stanovanj, vzgojno-izobraževalnih zavodov, zdravstvenih in verskih ustanov.

Župan naklonjen ideji, nekateri svetniki skeptični

Kranjski župan Matjaž Rakovec poudarja, da gre za eno večjih skupin igralniških salonov v Evropi s sedežem v Avstriji. »So odgovorni do okolja in družbe. Nezanemarljiv pa je tudi predvideni prihodek v mestno blagajno,« je dejal po aprilski seji mestnega sveta. »Osebno mislim, da bi bila to pridobitev za Kranj. Prihajam iz gospodarstva in menim, da bi odprtje tega igralnega salona pozitivno vplivalo tako na gospodarstvo kot na turizem v MO Kranj. Prej ali slej se bo v tem delu regije pojavila nova igralnica in ne vem, zakaj ne bi bila v Kranju. Osebno sem si ogledal tudi njihov salon v Lescah in prepričali so me, ko sem videl, kako odgovorno delujejo,« je dejal.

Medtem ko so podporniki ideje poudarjali pomen dodatnega priliva v mestno blagajno in predvideno delovanje novega igralnega salona na obrobju mesta, pa so morebitni negativni vplivi igralništva skrbeli nekatere mestne svetnike, ki so bili na aprilski seji do predvidenega soglasja občine skeptični. Tako je med drugim Ana Černe (Levica) opozorila, da odvisniki iger od sreče pogosteje obiskujejo takšne igralne salone z avtomati, kakršen naj bi bil novi kranjski, kot pa večje igralnice. Še nekaj svetnikov je opozorilo na morebiten slab vpliv igralnega salona na mladino, ki pogosto obiskuje omenjeno trgovsko središče, kjer gredo lahko tudi v kino, na balinanje, karting, biljard. Vendar na tovrstne strahove župan Rakovec odgovarja: »Seveda obstajajo tudi ljudje, ki so odvisni od iger na srečo, na kar ne moremo vplivati. Sicer pa tudi sam kdaj obiščem kakšen igralni salon. Gre za zabavo. V našem primeru bi bila odmaknjena od središča mesta in z lastniki, ki delujejo odgovorno,« je poudaril.

Župan Rakovec zato mestnim svetnikom predlaga, naj soglašajo z odprtjem novega igralnega salona v omenjenem trgovskem centru na obrobju Kranja. To bi bil drugi igralni salon v tem mestu, saj Casino Cezar deluje v središču Kranja.