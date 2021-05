Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) med svojim članstvom ter ostalimi zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju začenja zbiranje podpisov za odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Kot so zapisali, se bo vsak zaposleni s svojim podpisom »pridružil javnemu izražanju nezadovoljstva z vodenjem področja vzgoje in izobraževanja v zadnjem letu dni« in »oceni, da ministrica škoduje ciljem in interesom vzgoje in izobraževanja v naši državi«.

»Podpisi se bodo zbirali med zaposlenimi, ki so (nekompetentno) vodenje resorja za izobraževanje, znanost in šport dnevno močno občutili pri svojem delu, ki imajo neposredne izkušnje in lahko po letu dni izrečejo kvalificirano sodbo o ravnanju in odločitvah ministrice aktualne ministrice,« so še zapisali v SVIZ. Podrobneje bosta akcijo zbiranja podpisov in razloge zanjo predstavila glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in predsednica GO SVIZ Jelka Velički jutri dopoldne.